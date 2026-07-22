Визначив пріоритети з новими керівництвом ЗСУ: Зеленський назвав умову для боєздатності війська

Ефективна мобілізація є головною умовою збереження боєздатності Збройних сил України, заявив президент Володимир Зеленський. Водночас він повідомив про кадрові зміни у вищому військовому командуванні та анонсував призначення нового начальника Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram, найближчим часом будуть офіційно оформлені кадрові зміни у вищому військовому керівництві. За його словами, відповідні укази вже готуються.

Глава держави розповів, що разом із новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою погодив подальші кадрові рішення. Зокрема, начальником Генерального штабу Збройних сил України має стати генерал-майор Ігор Скибюк. На думку Зеленського, є досвідченим офіцером, який разом із Драпатим пройшов бойовий шлях, захищаючи Україну.

Президент наголосив, що головним завданням після змін у командуванні є збереження чіткої взаємодії між усіма складовими українського війська. Також під час наради було визначено, у яких напрямах надалі працюватимуть колишній головнокомандувач Олександр Сирський та генерал Андрій Гнатов.

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Окремий блок обговорення стосувався подальшого реформування Збройних сил. За словами Зеленського, йдеться про розвиток українських кіберсил, удосконалення системи підготовки військовослужбовців, посилення бойових можливостей підрозділів і продовження переходу на корпусну систему управління.

Водночас президент підкреслив, що вирішальним чинником для збереження реальної боєздатності української армії залишається практична та ефективна мобілізація. Саме вона, за його словами, має забезпечити спроможність ЗСУ й надалі виконувати всі оборонні завдання.

"Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації", — йдеться в його публікації.

Крім цього, Зеленський подякував Силам оборони за виконання плану далекобійних ударів по російських цілях і стабільне проведення мідстрайків. Він зазначив, що Євгеній Хмара координує питання забезпечення постачання для дипстрайків і мідстрайків, які останніми днями обговорювалися з бойовими командирами та представниками оборонної промисловості.

Під час наради також проаналізували ситуацію на Олександрівському напрямку, на Донеччині та інших ділянках фронту, де тривають найінтенсивніші бойові дії. Окремо були визначені рішення, покликані прискорити реалізацію ключових проєктів із посилення протиповітряної оборони. Йдеться про розвиток антибалістичної програми "Фрея", співпрацю зі Сполученими Штатами щодо отримання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot, а також реалізацію спільних оборонних програм із європейськими партнерами.

Наприкінці звернення президент подякував Олександру Сирському та Андрію Гнатову за службу, а новому головнокомандувачу Михайлу Драпатому та майбутньому начальнику Генштабу Ігорю Скибюку побажав успіхів, бойової удачі та результативної роботи задля перемоги України.

Нагадаємо, що, як раніше пояснював ексміністр оборони Михайло Федоров, однією з головних помилок під час реформи армії та системи мобілізації стало те, що її розпочали без широкого обговорення з військовими, народними депутатами, експертами та суспільством. За його словами, перед запровадженням таких змін потрібно було сформувати новий суспільний договір щодо мобілізації та реформи ТЦК, залучивши до цього всі дотичні сторони.

Також у липні стало відомо, що у Верховній Раді планували провести зустріч із представниками Міністерства оборони, на якій мали обговорити можливі зміни до процесу мобілізації. За словами члена парламентського комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського, Міноборони готувало пропозиції щодо нових форматів оповіщення військовозобов'язаних, які могли б зменшити потребу у вуличних перевірках.