Определил приоритеты совместно с новым руководством ВСУ: Зеленский назвал условие для боеспособности войск

Эффективная мобилизация является главным условием сохранения боеспособности Вооруженных сил Украины, заявил президент Владимир Зеленский. При этом он сообщил о кадровых изменениях в высшем военном командовании и объявил о назначении нового начальника Генерального штаба ВСУ.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram, в ближайшее время будут официально утверждены кадровые изменения в высшем военном руководстве. По его словам, соответствующие указы уже готовятся.

Глава государства сообщил, что совместно с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой согласовал дальнейшие кадровые решения. В частности, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины должен стать генерал-майор Игорь Скибюк. По мнению Зеленского, он является опытным офицером, который вместе с Драпатым прошел боевой путь, защищая Украину.

Президент подчеркнул, что главной задачей после изменений в командовании является сохранение четкого взаимодействия между всеми подразделениями украинских вооруженных сил. Также в ходе совещания было определено, в каких направлениях в дальнейшем будут работать бывший главнокомандующий Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов.

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Отдельный блок обсуждения был посвящён дальнейшему реформированию Вооружённых сил. По словам Зеленского, речь идёт о развитии украинских киберсил, совершенствовании системы подготовки военнослужащих, усилении боевых возможностей подразделений и продолжении перехода на корпусную систему управления.

В то же время президент подчеркнул, что решающим фактором для сохранения реальной боеспособности украинской армии остается практическая и эффективная мобилизация. Именно она, по его словам, должна обеспечить способность ВСУ и в дальнейшем выполнять все оборонные задачи.

"Отмечено, что залогом реальной способности Вооружённых Сил Украины выполнять оборонные задачи является практичный и эффективный процесс мобилизации", — говорится в его публикации.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Силы обороны за выполнение плана дальних ударов по российским целям и стабильное проведение средних ударов. Он отметил, что Евгений Хмара координирует вопросы обеспечения поставок для дальних и средних ударов, которые в последние дни обсуждались с боевыми командирами и представителями оборонной промышленности.

В ходе совещания также была проанализирована ситуация на Александровском направлении, в Донецкой области и на других участках фронта, где ведутся наиболее интенсивные боевые действия. Отдельно были определены решения, призванные ускорить реализацию ключевых проектов по укреплению противовоздушной обороны. Речь идет о развитии антибаллистической программы "Фрейя", сотрудничестве с Соединенными Штатами по получению лицензий на производство ракет для систем Patriot, а также о реализации совместных оборонных программ с европейскими партнерами.

В заключение своего обращения президент поблагодарил Александра Сырского и Андрея Гнатова за службу, а новому главнокомандующему Михаилу Драпатому и будущему начальнику Генштаба Игорю Скибюку пожелал успехов, боевой удачи и результативной работы во имя победы Украины.

Напомним, что, как ранее пояснял экс-министр обороны Михаил Федоров, одной из главных ошибок в ходе реформы армии и системы мобилизации стало то, что её начали без широкого обсуждения с военными, народными депутатами, экспертами и обществом. По его словам, перед введением таких изменений необходимо было сформировать новый общественный договор по вопросам мобилизации и реформы ТЦК, привлекая к этому все заинтересованные стороны.

Также в июле стало известно, что в Верховной Раде планировали провести встречу с представителями Министерства обороны, на которой должны были обсудить возможные изменения в процессе мобилизации. По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, Минобороны готовило предложения по новым формам оповещения военнообязанных, которые могли бы снизить необходимость в уличных проверках.