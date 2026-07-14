Мобилизация в Украине: в Раде рассказали, какие радикальные изменения готовит власть

В Украине продолжается мобилизация, и уже в июле запланирована встреча парламентариев с представителями Министерства обороны, на которой последние намерены обсудить очередные изменения в процессе призыва.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили источники в Верховной Раде, однако уточнили, что встреча состоится при условии, что в руководстве Минобороны не произойдут ключевые кадровые изменения.

Журналисты сообщают со ссылкой на парламентариев, что сейчас, по их мнению, "ситуация несколько выровнялась", если сравнивать этот процесс в небольших городах и, например, в Киеве.

"После того как в городах были проведены более системные меры по мобилизации — и мы видим это на примере Киева, где появились соответствующие мобильные группы оповещения, в частности с участием сотрудников полиции, — ситуация несколько стабилизировалась. Говорить, что она полностью отражает ситуацию в малых населенных пунктах, вряд ли можно. Есть населенные пункты, например, сельские, где, по большому счету, не осталось специалистов, которые могли бы управлять трактором или комбайном. Но в целом, думаю, ситуация выравнивается. Процесс продолжается", — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Также он сообщил, что в ходе мобилизации возможны и другие форматы работы, помимо уличного оповещения, и в Раде ожидают от Министерства обороны предложений по этому поводу. Но пока говорить о них он не может, ведь это — идеи Минобороны, которые могут сделать эти же мероприятия "без облав на улицах".

"Но пока сложно говорить, пока мы не видим полной картины и предложений. А в связи с кадровыми изменениями могут появиться коррективы. Но мы ждем", — отметил Вениславский.

Представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки добавил, что в России возможно усиление мобилизации после выборов в Госдуму, но этот процесс "точно не найдет отражения в Украине".

"Мы стараемся перевести войну в максимально технологическую плоскость с помощью различных воздушных, надводных и подводных аппаратов, чтобы наносить врагу максимальный ущерб. Думаю, что эта тенденция, как минимум, должна сохраниться, а в идеале — получит дальнейшее развитие", — говорит Вениславский.

А депутат из комитета по вопросам обороны Рады Ирина Фриз, комментируя вопрос мобилизации, высказала следующую позицию: "На мой взгляд, изменения должны быть радикальными. Я в очередной раз могу подчеркнуть, что выступаю за выведение ТЦК не только из командования Сухопутных войск, но и из подчинения Минобороны. Считаю, что оповещение и этот этап мобилизации должны более активно осуществляться органами местного самоуправления".

Между тем в Украине зарегистрировали электронную петицию, в которой предлагается существенно изменить работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Её автор призывает сократить штат ТЦК как минимум на 50%, а часть военнослужащих, которые сейчас работают в этих структурах, перевести в подразделения Сил обороны.

Кроме того, Фокус писал, что из-за ужесточения критериев для предприятий критически важных отраслей часть компаний может лишиться права резервировать работников. Новые требования уже могут привести к сокращению числа зарезервированных работников в ряде отраслей, в частности в аграрном секторе, ИТ и металлургии.