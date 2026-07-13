В Украине могут сократить количество бронирований сотрудников: кого затронут новые правила

Предприятия, имеющие критически важное значение для Украины, должны до 1 сентября подтвердить соответствие новым требованиям. В противном случае они могут лишиться статуса и права на резервирование работников.

Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на Forbes.

Предприятия должны вновь подтвердить соответствие обновленным критериям критичности, в частности требованию о средней заработной плате в размере не менее 25 941 гривны.

Текущий статус предприятий будет действовать до истечения установленного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года. Крайним сроком подачи документов называют 17 августа, однако юристы советуют сделать это раньше из-за возможной загруженности государственных органов.

Документы в профильные министерства рекомендуется подавать не позднее 7 августа, а в областные военные администрации — до конца июля. На практике рассмотрение заявлений может занять месяц или больше.

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Предприятия, которым необходимо лишь повысить показатель средней заработной платы, могут до 10 августа пройти упрощенную процедуру подтверждения критичности. Для этого необходимо подать заявление, справку о средней начисленной заработной плате работников и налоговый расчет за последний календарный месяц.

Другой вариант — повторно подать полный пакет документов. Предприятие должно соответствовать трем критериям. Обязательными являются требуемый уровень средней заработной платы и отсутствие налоговой задолженности, а третий критерий можно выбрать из базовых, отраслевых или региональных.

Некоторые изменения касаются работников, зачисленных сразу на два места работы. Теперь зачисление должно оставаться только на том предприятии, где человек работает дольше всего, а зачисление по совместительству необходимо аннулировать.

Компаниям предоставляется на это 10 рабочих дней с момента выявления нарушения. Если его не устранить своевременно, предприятие может лишиться статуса критически важного.

Новые требования также могут затруднить набор работников для аграрного сектора. Минимальную площадь обрабатываемых земель для отдельных агропредприятий ранее увеличили с 500 до 1000 гектаров, а необходимый годовой доход — с 20 до 40 миллионов гривен.

В Кировоградской и Одесской областях региональный минимальный показатель площади обрабатываемых земель был повышен до 200 гектаров. Во Всеукраинском аграрном совете допускают, что для части мелких хозяйств новые требования могут создать риск полного прекращения деятельности.

Изменения коснулись и ИТ-сектора. Одного лишь статуса резидента в "Дия.Сити" теперь недостаточно для получения статуса критически важного предприятия. Компании должны подтвердить среднемесячное вознаграждение сотрудникам и гиг-специалистам на уровне не менее 1200 евро в эквиваленте, или около 61 тысячи гривен, за последние шесть месяцев.

Наибольшие трудности могут возникнуть у стартапов и новых резидентов, не имеющих шестимесячной истории выплат или достаточных доходов. Из-за этого часть компаний рискует лишиться возможности привлекать ключевых специалистов.

В металлургии также прогнозируют сокращение числа сотрудников на сотни человек. По оценкам одной из компаний, до конца года предприятия могут потерять около 3,5–4 % работников.

Также были ужесточены требования к производителям протезов. Чтобы соответствовать одному из отраслевых критериев, они должны обеспечивать протезами не менее 300 человек в год в рамках государственной программы. Ранее этот показатель составлял 50 человек.

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