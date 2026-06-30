Бронирование работников в агросекторе: когда существует риск утраты статуса критической важности

Бронирование в Украине будет осуществляться по новым правилам. Эксперт объяснила, как это будет происходить в агросекторе. Всё о критериях площади, дохода, уплаты налогов, аннулирования статуса и трудовых гарантиях.

Новые правила определения предприятий, имеющих критически важное значение, и бронирование работников вызывают немало вопросов у представителей агросектора. Особенно это касается площади обрабатываемых земель, уплаты налогов, подтверждения статуса и возможных рисков для бизнеса. Фокус выяснил, как на самом деле будут работать ключевые требования для аграрных предприятий.

Какие земли учитываются при определении площади обрабатываемых угодий

При оценке площади обрабатываемых земель учитываются участки, которые фактически обрабатывает конкретное юридическое лицо и может подтвердить это документально.

По словам адвоката Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой, к такой площади могут относиться как земельные участки, находящиеся в собственности предприятия, так и арендованные земли.

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Также могут учитываться земли, находящиеся в совместной совместной собственности. В таком случае площадь рассчитывается пропорционально доле в праве собственности.

Новые правила бронирования среди сельскохозяйственных предприятий Фото: autocentre.ua

Можно ли компенсировать один критерий другим

Как пояснила юрист, предприятия могут соответствовать сразу нескольким критериям для получения статуса критически важного, однако выполнение требований не работает по принципу взаимозаменяемости.

То есть, если доход компании значительно превышает установленные требования, это не означает, что площадь обрабатываемых ею земель может быть меньше.

"Предприятие может комбинировать критерии — так и предусмотрено в целом: только при наличии нескольких критериев предприятие может быть признано критическим, однако нельзя за счёт одного перевыполненного критерия компенсировать другой — неполностью выполненный", — пояснила она.

Если ваш общий доход превышает необходимый в 1,5 раза, это не означает, что площадь обрабатываемых земель у вас может быть в 1,5 раза меньше. Каждый критерий оценивается отдельно, и несоответствие является основанием для отказа в присвоении соответствующего статуса предприятию

Каждый установленный критерий должен выполняться отдельно. Если предприятие не соответствует хотя бы одному из обязательных показателей, это может стать основанием для отказа в присвоении статуса.

Налоги и ЕСВ при межобластном статусе: как будут рассчитывать 24 тыс. грн

Отдельный вопрос касается нового требования для предприятий, работающих в нескольких областях.

По разъяснению юриста, сумма в 24 тыс. грн рассчитывается как общий объем уплаченных налогов и ЕСВ за квартал в каждой из необходимых областей.

При этом сезонные колебания в деятельности агробизнеса не влияют на само требование — показатель должен выполняться независимо от времени года.

Когда предприятие может лишиться статуса критически важного

Статус предприятия, имеющего критически важное значение, может быть аннулирован по истечении срока его действия или в случае выявления недостоверных сведений.

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Как поясняет Елена Воронкова, автоматического возобновления после аннулирования не предусмотрено. В случае утраты статуса предприятию необходимо повторно подготовить документы и пройти процедуру подтверждения.

Наряду с утратой критичности могут быть отменены и бронирования сотрудников.

Существуют ли риски злоупотреблений при определении статуса

Введение новых критериев не исключает риска манипуляций или коррупционных схем.

"Злоупотребления есть и будут, так же как и коррупционные риски. Однако каждое изменение на определенное время позволяет их уменьшить", — отметила адвокат.

По её словам, важным фактором по-прежнему является контроль за достоверностью данных, предоставляемых предприятиями.

Имеют ли забронированные работники другие трудовые права

Сам факт бронирования не изменяет основные трудовые гарантии работника.

Забронированные работники имеют такие же права в отношении оплаты труда, отпусков и других условий труда, как и остальные работники.

В то же время есть одна особенность. В частности, в случае увольнения работника или утраты предприятием статуса критичности бронирование такого работника прекращается.

Напомним, ранее речь шла о том, что повестки в Украине могут получать даже работники, находящиеся в резерве. "Фокус" уже объяснял, почему так происходит.