В Украине ввели новые условия бронирования работников: для кого ужесточили требования

Некоторые требования выросли в пять раз. Государство повысило планку для предприятий, желающих получить статус критически важных для экономики, а вместе с ним и право на бронь сотрудников.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины пересмотрело критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. В результате были существенно ужесточены требования к площади обрабатываемых угодий, объемам годового дохода и уровню средней заработной платы для субъектов хозяйствования. Об этом говорится в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины № 6954.

Что изменилось для аграриев

Минимальная площадь обрабатываемых угодий для агропредприятий увеличилась вдвое — с 500 до 1000 га. Порог годового дохода также удвоили: раньше хватало 20 млн грн, теперь требуется 40 млн грн.

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В то же время были отменены два предыдущих подкритерия: уплата НДФЛ в размере от 324 тыс. грн в квартал больше не учитывается, а получить статус на основании владения 90 % капитала других критически важных предприятий теперь невозможно.

Вместо этого ввели новое обязательное требование — копия налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Лесные хозяйства — спрос вырос в пять раз

Площадь земли, находящейся в постоянном пользовании лесхозов, увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно добавляется финансовое условие — годовой доход от 10 млн грн. Ранее такого требования для лесного хозяйства не было.

Из перечня профильных КВЭД в этой отрасли исключили охоту, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.

Новые требования к заработной плате

Раньше таких критериев не было, теперь они являются обязательными:

предприятия с численностью персонала более 50 человек — средняя заработная плата не ниже средней по стране за последний год, умноженная на коэффициент 2;

от 20 работников — коэффициент 3;

постоянные представительства нерезидентов — также коэффициент 3 (ранее был коэффициент 2).

Для предприятий, работающих в трех и более областях, введены два обязательных условия: штат от 10 человек и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) в размере от 24 тысяч гривен в каждой из областей за последние три месяца.

Компании, производящие технику и оборудование украинского производства, могут получить статус критически важных — если их продукция включена в перечень Минэкономики и частично компенсируется из бюджета.

Какие нормы остались без изменений

Ряд критериев остался прежним. Как и ранее, к числу критически важных относятся предприятия, которые:

получают государственные гранты;

оказывают услуги Министерству экономики по договорам сроком от 6 месяцев;

находятся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;

проводят экспертизу нормативно-правовых актов в сфере экономики или внешнеэкономической деятельности;

являются участниками индустриального парка;

осуществляют деятельность в трех или более областях Украины;

заключили инвестиционные договоры со значительными инвестициями в сфере переработки/производства биогаза или биометана/добычи и переработки полезных ископаемых.

Напомним, что в 2026 году повестки начали получать даже работники предприятий жизненно важных отраслей и лица, имеющие официальную отсрочку. Это связано с ужесточением проверок данных в реестре "Оберег" и обновлением подходов к подтверждению статуса бронирования.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство работает над изменениями в правилах призыва военнообязанных. Нововведения коснутся, в частности, резидентов "Дия.City" и условий присвоения предприятиям статуса критически важных.