В Україні запровадили нові умови бронювання працівників: для кого посилили вимоги

Деякі вимоги зросли у п'ять разів. Держава підняла планку для підприємств, які хочуть отримати статус критично важливих для економіки, а разом із ним і право на бронювання співробітників.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України переглянуло критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки. Як наслідок, було суттєво збільшено вимоги щодо площі оброблюваних угідь, обсягів річного доходу та рівню середніх заробітних плат для суб’єктів господарювання. Про це йдеться у наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954.

Що змінилося для аграріїв

Мінімальна площа оброблюваних угідь для агропідприємств зросла вдвічі — з 500 до 1000 га. Поріг річного доходу також подвоїли: раніше вистачало 20 млн грн, тепер потрібно 40 млн грн.

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Водночас скасували два попередні підкритерії: сплата ПДФО від 324 тис. грн на квартал більше не зараховується, а отримати статус через володіння 90% капіталу інших критичних підприємств – тепер не можна.

Натомість запровадили нову обов'язкову вимогу — копія податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Лісові господарства — вимоги зросли в п'ять разів

Площа постійного користування землею для лісгоспів збільшилась із 500 до 2500 га. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова — річний дохід від 10 млн грн. Раніше такої вимоги для лісового господарства не було.

З переліку профільних КВЕД у цій галузі прибрали мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

Нові зарплатні вимоги

Раніше таких критеріїв не існувало, тепер вони є обов'язковими:

підприємства з понад 50 працівниками — середня зарплата не нижча за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2;

від 20 працівників — коефіцієнт 3;

постійні представництва нерезидентів — також коефіцієнт 3 (раніше був коефіцієнт 2).

Для підприємств, які працюють у трьох і більше областях, запровадили дві обов'язкові умови: штат від 10 осіб та сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тисяч гривень по кожній із областей за останні три місяці.

Компанії, що виробляють техніку та обладнання українського виробництва, можуть отримати статус критично важливих — якщо їхня продукція включена до переліку Мінекономіки і частково компенсується з бюджету.

Які норми лишились без змін

Ряд критеріїв не змінився. Критично важливими, як і раніше, вважаються підприємства, які:

мають державні гранти;

надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;

перебувають у сфері управління міністерства або держава є їхнім єдиним засновником;

проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи ЗЕД;

є учасниками індустріального парку;

впроваджують діяльність у трьох чи більше областях України;

уклали інвестдоговори зі значними інвестиціями у сфері переробки/виробництва біогазу чи біометану/добування та переробка корисних копалин.

Нагадаємо, у 2026 році повістки почали отримувати навіть працівники критично важливих підприємств та особи з офіційною відстрочкою. Це пов’язано з посиленням перевірок даних у реєстрі "Оберіг" та оновленням підходів до підтвердження статусу бронювання.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що уряд працює над змінами до правил бронювання військовозобов’язаних. Нововведення стосуватимуться, зокрема, резидентів Дія.City та умов надання підприємствам статусу критично важливих.