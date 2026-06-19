Повістки можуть отримувати навіть заброньовані працівники: чому так відбувається

У 2026 році повістки почали отримувати навіть працівники критично важливих підприємств та особи з офіційною відстрочкою. Це пов’язано з посиленням перевірок даних у реєстрі "Оберіг" та оновленням підходів до підтвердження статусу бронювання.

Про це йдеться в матеріалі видання UKRNEWS.

Зазначається, що територіальні центри комплектування перевіряють актуальність даних, відповідність посади та дотримання встановлених вимог. Повістки вручають для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії або перевірки документів.

Однією з причин отримання повісток є втрата чинності бронювання через неактуальні дані в системі. Зміна посади, місця роботи чи підприємства без оновлення інформації може автоматично скасувати захист від мобілізації.

Також проблеми виникають через технічні збої в застосунку “Резерв+”, коли цифрове бронювання не відображається в реєстрі. Юристи рекомендують регулярно перевіряти статус “заброньовано” та контролювати його актуальність.

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У 2026 році посилилися й вимоги до підприємств. Тепер перевіряють не лише факт бронювання, а й відповідність критеріям критично важливого підприємства, дотримання зарплатного порогу для приватних компаній та квот на бронювання. Також Мінекономіки надсилає листи про анулювання надлишкових бронювань.

У матеріалі наголошується, що чинне бронювання не є підставою для безпосередньої мобілізації. Повістки надсилають для уточнення даних або проходження ВЛК, якщо статус бронювання залишається дійсним.

Щоб уникнути проблем, військовозобов’язаним рекомендують перевіряти статус у “Резерв+”, мати паперові підтверджувальні документи, стежити за відповідністю посади в документах та своєчасно оновлювати інформацію в реєстрах. При отриманні повістки радять з’явитися до ТЦК із повним пакетом документів.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що уряд працює над змінами до правил бронювання військовозобов’язаних. Нововведення стосуватимуться, зокрема, резидентів Дія.City та умов надання підприємствам статусу критично важливих. За словами парламентаря, метою є зробити процедуру бронювання більш прозорою та зменшити ризики зловживань.

Крім того, Міністерство економіки зобов’язало компанії до 1 вересня 2026 року повторно підтвердити статус критично важливих підприємств. Як заявив міністр економіки Олексій Соболєв, для переходу на оновлені правила бізнесу надали три місяці на адаптацію.