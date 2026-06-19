Повестки могут получать даже сотрудники, находящиеся в отпуске: почему так происходит

В 2026 году повестки начали получать даже работники предприятий жизненно важных отраслей и лица, имеющие официальную отсрочку. Это связано с ужесточением проверок данных в реестре "Оберег" и обновлением подходов к подтверждению статуса бронирования.

Об этом говорится в материале издания UKRNEWS.

Отмечается, что территориальные центры комплектования проверяют актуальность данных, соответствие должности и соблюдение установленных требований. Повестки вручаются для уточнения учетных данных, прохождения военно-медицинской комиссии или проверки документов.

Одной из причин получения повесток является утрата силы бронирования из-за неактуальных данных в системе. Смена должности, места работы или предприятия без обновления информации может автоматически привести к отмене защиты от мобилизации.

Кроме того, проблемы возникают из-за технических сбоев в приложении "Резерв+", когда цифровое бронирование не отображается в реестре. Юристы рекомендуют регулярно проверять статус "забронировано" и следить за его актуальностью.

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В 2026 году ужесточились и требования к предприятиям. Теперь проверяют не только факт бронирования, но и соответствие критериям предприятия критически важной отрасли, соблюдение порога заработной платы для частных компаний и квот на бронирование. Также Минэкономики направляет письма об аннулировании избыточных бронирований.

В материале отмечается, что действующая бронь не является основанием для немедленной мобилизации. Повестки направляются для уточнения данных или прохождения ВЛК, если статус брони остается действительным.

Чтобы избежать проблем, военнообязанным рекомендуется проверять статус в "Резерв+", иметь бумажные подтверждающие документы, следить за соответствием должности в документах и своевременно обновлять информацию в реестрах. При получении повестки советуют явиться в ТЦК с полным пакетом документов.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство работает над изменениями в правилах бронирования военнообязанных. Нововведения коснутся, в частности, резидентов "Дия.City" и условий присвоения предприятиям статуса критически важных. По словам парламентария, цель состоит в том, чтобы сделать процедуру бронирования более прозрачной и снизить риски злоупотреблений.

Кроме того, Министерство экономики обязало компании до 1 сентября 2026 года повторно подтвердить статус критически важных предприятий. Как заявил министр экономики Алексей Соболев, для перехода на обновленные правила бизнесу предоставили три месяца на адаптацию.