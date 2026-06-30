Бронювання працівників в агросекторі: коли є ризик втратити статус критичності

Бронювання в Україні відбуватиметься за новими правилами. Фахівчиня пояснила, як це відбуватиметься в агросекторі. Все про критерії площі, доходу, сплати податків, анулювання статусу та трудові гарантії.

Нові правила визначення критично важливих підприємств та бронювання працівників викликають чимало запитань у представників агросектору. Особливо це стосується площі оброблюваних земель, сплати податків, підтвердження статусу та можливих ризиків для бізнесу. Фокус з'ясував, як працюватимуть ключові вимоги для аграрних підприємств насправді.

Які землі враховуються при визначенні площі оброблюваних угідь

Під час оцінки площі оброблюваних земель враховуються ділянки, які фактично обробляє конкретна юридична особа та може це підтвердити документально.

За словами адвокатки Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олени Воронкової, до такої площі можуть відноситися як земельні ділянки у власності підприємства, так і орендовані землі.

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Також можуть враховуватися землі, що перебувають у спільній сумісній власності. Водночас у такому випадку площа розраховується пропорційно частці права власності.

Нові правила бронювання серед аграрних підприємств Фото: autocentre.ua

Чи можна компенсувати один критерій іншим

Як пояснила юристка, підприємства можуть відповідати одразу кільком критеріям для отримання статусу критично важливого, однак виконання вимог не працює за принципом взаємозаміни.

Тобто, якщо компанія має значно більший дохід, ніж передбачено вимогами, це не означає, що вона може мати меншу площу оброблюваних земель.

"Підприємство може комбінувати критерії, так воно в цілому і передбачено, що тільки за наявності декількох критеріїв підприємство може бути визнано критичним, однак, не можна за рахунок одного перевиконаного критерію витягнути інший — неповністю виконаний", — пояснила вона.

Якщо у вас загальний дохід перевищує у 1,5 рази необхідний, то це не значить, що у вас може бути у 1,5 рази менша площа оброблювальних земель. Кожен критерій закривається самостійно і невідповідність є підставою для відмови у надання відповідного статусу підприємству

Кожний встановлений критерій має виконуватися окремо. Якщо підприємство не відповідає хоча б одному з обов’язкових показників, це може стати підставою для відмови у наданні статусу.

Податки та ЄСВ для міжобласного статусу: як рахуватимуть 24 тис. грн

Окреме питання стосується нової вимоги для підприємств, які працюють у кількох областях.

За роз’ясненням юриста, сума у 24 тис. грн розраховується як загальний обсяг сплачених податків та ЄСВ за квартал у кожній із необхідних областей.

При цьому сезонні коливання діяльності агробізнесу не впливають на саму вимогу — показник має виконуватися незалежно від періоду року.

Коли підприємство може втратити статус критичного

Статус критично важливого підприємства може бути припинений після завершення строку його дії або у разі виявлення недостовірних відомостей.

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Як пояснює Олена Воронкова, автоматичного поновлення після анулювання не передбачено. Якщо статус втрачено, підприємству необхідно повторно підготувати документи та пройти процедуру підтвердження.

Разом із втратою критичності можуть бути скасовані й бронювання працівників.

Чи є ризики зловживань під час визначення статусу

Запровадження нових критеріїв не виключає ризиків маніпуляцій або корупційних схем.

"Зловживання є і будуть, так само як і корупційні ризики. Однак кожна зміна на певний час дає можливість їх зменшити", — зазначила адвокатка.

За її словами, важливим фактором залишається контроль за достовірністю даних, які подають підприємства.

Чи мають заброньовані працівники інші трудові права

Сам факт бронювання не змінює базові трудові гарантії працівника.

Заброньовані працівники мають такі ж права щодо оплати праці, відпусток та інших умов роботи, як і інші працівники.

Водночас є особливість. Зокрема, в разі звільнення працівника або втрати підприємством статусу критичності бронювання такого працівника припиняється.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що повістки в Україні можуть отримувати навіть заброньовані працівники. Фокус вже пояснював, чому так відбувається.