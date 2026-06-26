Нові бригади Сирського та правила бронювання: Веніславський пояснив, чи посилять мобілізацію

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський відповів, чи будуть посилювати мобілізацію з огляду на нові загрози на війні з Росією. Питання виникли на тлі інформації про наступ з території Білорусі та через появу додаткової лінії фронту довжиною 160 км. Крім того, медіа отримали коментар джерела зі сфери оборони про перспективи реформи територіальних центрів комплектування.

Веніславський відповів на питання медіа "Телеграф", які стосувались нових бригад та нових рішень уряду щодо бронювання. У нардепа поцікавились, чи очікувати українцям посилення мобілізації. Веніславський відповів, що поточні темпи мобілізації відповідають потребам Сил оборони, і тому він не бачить потреби посилювати призов. Інше питання стосувалось наказу №6954 Міністерства економіки, який ускладнює правила бронювання: медіа поцікавилось, чи зменшиться кількість заброньованих і чи збільшиться, відповідно, кількість мобілізованих. Нардеп наголосив, що не може дати такі оцінки, оскільки "не має повної картини".

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"Я думаю, що той рівень мобілізації, який ми зараз маємо і той рівень необхідності поповнення втрат, які ми несемо періодично, і безповоротних, і санітарних, дозволяє акумулювати необхідні людські ресурси для формування цих бригад", — сказав нардеп.

Медіа навело відповіді Веніславського та пов'язало питання з реформою системи мобілізації, яку анонсувало Міноборони України. З журналістами поговорило неназваним джерело в оборонному відомстві. Джерело сказало, що люди уникають призову, тому що "хочуть вижити", і тому "дають хабарі ТЦК". Також ця людина зауважила, що "не давали б не брали" і що після таких дій ці ж люди називають військкомів "негідниками".

"Скільки вже реформу ТЦК роблять? Дуже багато часу. Та я вам скажу, що нічого не зроблять", — навів "Телеграф" слова співрозмовника зі сфери оборони.

Посилення мобілізації — деталі

Зазначимо, 25 червня з'явилась нова заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яка стосувалась можливого нового наступу з боку Білорусі. Зі слів головнокомандувача, через зростання загроз на північному кордоні він планує створити нові бригади. Сирський повідомив, що може з'явитись новий фронт довжиною 160 км, і тому потрібні нові підрозділи.

Тим часом раніше медіа писали про інші зміни, які очікують систему мобілізації та отримання відстрочок. Кабінет міністрів затвердив зміни у постанові №76 і оновив правила відстрочки для критично важливих підприємств. У новому документі ішлося про те, що комерційні підприємства можуть забронювати чоловіків, які отримує зарплату від 26 тис. грн.

До всього, 24 червня 2026 року уряд прийняв наказ №6954, який суттєво ускладнив умови отримання бронювання для підприємств. У документі детально розписано 12 критеріїв: якщо підприємство підпадає хоча б під одне, то має право бронювати працівників. Серед критеріїв — збільшили удвічі площу оброблюваної землі, у чотири рази — площа оброблюваної землі. Крім того, є вимоги до рівня зарплат, які залежить від кількості працівників та інших вимог.

Нагадуємо, на початку червня Міноборони України почало перший етап реформи армії: розповіло про нові контракти та зростання грошового забезпечення. Також була інформація про реформу системи мобілізації та ТЦК, але це питання відклали.