Загроза вторгнення з Білорусі: Сирський заявив, що Україна має створити нові бригади

На тлі загрози нового наступу з території Білорусі Україні доведеться створювати нові бригади для захисту північного напрямку. Таке рішення пов’язане з необхідністю відбити можливу атаку та утримати додаткові ділянки фронту.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у коментарі LIGA.net.

За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, російські війська вирішили розширити зону активних бойових дій на півночі України. За планами окупантів, це має збільшити протяжність лінії активного фронту на 160 кілометрів.

Сирський нагадав, що противник має перевагу в чисельності військових та озброєнні. Крім того, Росія планує нарощувати свої сили.

“Ворог, до речі, скорегував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано”, — сказав головком.

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Відповідаючи на питання, чому створюються нові бригади замість поповнення вже наявних, Сирський пояснив, що збільшення чисельності підрозділу не розширює ділянку фронту, яку він може ефективно утримувати.

“Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись”, — зазначив він.

Головком додав, що збільшення чисельності бригади лише подовжує її життєвий цикл як бойової одиниці. За його словами, нині лінія фронту суттєво зросла не лише вшир, а й у глибину, тому для виконання завдань потрібні нові військові частини.

Зазначимо, що 19 червня президент України Володимир Зеленський висунув Олександру Лукашенку тижневий ультиматум. За словами глави держави, Мінськ має демонтувати чотири ретранслятори, які, як стверджується, допомагають російським дронам-камікадзе "Шахед" атакувати північні регіони України.

Раніше, 22 червня, у Кремлі відреагували на заяву Зеленського. Водночас анонімний представник Сил оборони повідомив, що українські спецслужби вже проводили таємні операції з підриву обладнання ЗС РФ на території Білорусі.