Угроза вторжения из Беларуси: Сырский заявил, что Украина должна создать новые бригады

На фоне угрозы нового наступления с территории Беларуси Украине придется создавать новые бригады для защиты северного направления. Такое решение обусловлено необходимостью отразить возможную атаку и удержать дополнительные участки фронта.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в комментарии LIGA.net.

По его словам, не добившись успеха на основных направлениях, российские войска решили расширить зону активных боевых действий на севере Украины. Согласно планам оккупантов, это должно увеличить протяженность линии активного фронта на 160 километров.

Сырский напомнил, что противник имеет преимущество в численности военнослужащих и вооружении. Кроме того, Россия планирует наращивать свои силы.

"Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году создать ещё новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо уступаешь. Третьего не дано", — сказал главнокомандующий.

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Отвечая на вопрос, почему создаются новые бригады вместо пополнения уже существующих, Сырский пояснил, что увеличение численности подразделения не расширяет участок фронта, который оно может эффективно удерживать.

"Если увеличить численность бригады, это не приведет к увеличению протяженности линии фронта, на которой она может применяться", — отметил он.

Главком добавил, что увеличение численности бригады лишь продлевает её жизненный цикл как боевой единицы. По его словам, в настоящее время линия фронта значительно расширилась не только в ширину, но и в глубину, поэтому для выполнения задач требуются новые воинские части.

Отметим, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Александру Лукашенко недельный ультиматум. По словам главы государства, Минск должен демонтировать четыре ретранслятора, которые, как утверждается, помогают российским дронам-камикадзе "Шахед" атаковать северные регионы Украины.

Ранее, 22 июня, в Кремле отреагировали на заявление Зеленского. При этом анонимный представитель Сил обороны сообщил, что украинские спецслужбы уже проводили секретные операции по подрыву оборудования ВС РФ на территории Беларуси.