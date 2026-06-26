Новые бригады Сырского и правила бронирования: Вениславский объяснил, ли ужесточат ли мобилизацию

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский ответил на вопрос, будут ли усиливать мобилизацию с учетом новых угроз в ходе войны с Россией. Вопросы возникли на фоне информации о наступлении с территории Беларуси и в связи с появлением дополнительной линии фронта протяженностью 160 км. Кроме того, СМИ получили комментарий источника из сферы обороны о перспективах реформы территориальных центров комплектования.

Вениславский ответил на вопросы СМИ "Телеграф", касавшиеся новых бригад и новых решений правительства по вопросам призыва. У народного депутата поинтересовались, следует ли украинцам ожидать усиления мобилизации. Вениславский ответил, что текущие темпы мобилизации соответствуют потребностям Сил обороны, и поэтому он не видит необходимости в усилении призыва. Другой вопрос касался приказа №6954 Министерства экономики, который ужесточает правила бронирования: СМИ поинтересовались, уменьшится ли количество забронированных и увеличится ли, соответственно, количество мобилизованных. Народный депутат подчеркнул, что не может дать таких оценок, поскольку "не имеет полной картины".

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"Я думаю, что тот уровень мобилизации, который у нас сейчас есть, и та необходимость восполнять потери, которые мы периодически несем — как безвозвратные, так и санитарные, — позволяют аккумулировать необходимые людские ресурсы для формирования этих бригад", — сказал народный депутат.

СМИ привело ответы Вениславского и связало этот вопрос с реформой системы мобилизации, которую анонсировало Минобороны Украины. С журналистами пообщался неназванный источник в оборонном ведомстве. Источник сообщил, что люди уклоняются от призыва, потому что "хотят выжить", и поэтому "дают взятки в ТЦК". Также этот человек заметил, что "не давали бы — не брали бы" и что после таких действий эти же люди называют военкомов "негодяями".

"Сколько уже длится реформа ТЦК? Очень долго. Но я вам скажу, что ничего не сделают", — приводит "Телеграф" слова собеседника из сферы обороны.

Усиление мобилизации — подробности

Отметим, что 25 июня появилось новое заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, касавшееся возможного нового наступления со стороны Беларуси. По словам главнокомандующего, в связи с ростом угроз на северной границе он планирует создать новые бригады. Сирский сообщил, что может появиться новый фронт протяженностью 160 км, и поэтому необходимы новые подразделения.

Между тем ранее СМИ сообщали о других изменениях, которые ожидают систему мобилизации и получения отсрочек. Кабинет министров утвердил изменения в постановлении № 76 и обновил правила предоставления отсрочек для предприятий, имеющих критически важное значение. В новом документе говорилось о том, что коммерческие предприятия могут зарезервировать мужчин, получающих зарплату от 26 тыс. грн.

К тому же 24 июня 2026 года правительство приняло приказ № 6954, который существенно ужесточил условия получения квоты для предприятий. В документе подробно изложены 12 критериев: если предприятие соответствует хотя бы одному из них, оно имеет право на квоту по найму работников. Среди критериев — увеличение вдвое площади обрабатываемой земли, в четыре раза — площади возделываемых земель. Кроме того, существуют требования к уровню заработной платы, которые зависят от количества работников и других условий.

Напоминаем, что в начале июня Минобороны Украины приступило к первому этапу реформы армии: сообщило о новых контрактах и повышении денежного довольствия. Также поступала информация о реформе системы мобилизации и ТЦК, но этот вопрос был отложен.