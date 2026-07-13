В Україні можуть скоротити бронювання працівників: кого зачеплять нові правила

Критично важливі підприємства в Україні мають до 1 вересня підтвердити відповідність новим вимогам. Інакше вони можуть втратити статус і право бронювати працівників.

Про це пише OBOZ.UA з посиланням на Forbes.

Підприємства повинні повторно довести відповідність оновленим критеріям критичності, зокрема вимозі щодо середньої зарплати від 25 941 гривні.

Поточний статус підприємств діятиме до завершення визначеного строку, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. Крайнім терміном подання документів називають 17 серпня, однак юристи радять зробити це раніше через можливе навантаження на державні органи.

Документи до профільних міністерств рекомендують подавати не пізніше 7 серпня, а до обласних військових адміністрацій — до кінця липня. На практиці розгляд заяв може тривати місяць або довше.

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Підприємства, яким потрібно лише підвищити показник середньої зарплати, можуть до 10 серпня пройти спрощене підтвердження критичності. Для цього необхідно подати заяву, довідку про середню нараховану зарплату працівників і податковий розрахунок за останній календарний місяць.

Інший варіант — повторно подати повний пакет документів. Підприємство має відповідати трьом критеріям. Обов'язковими є необхідний рівень середньої зарплати та відсутність податкового боргу, а третій критерій можна обрати серед базових, галузевих або регіональних.

Окремі зміни стосуються працівників, заброньованих одразу за двома місцями роботи. Тепер бронювання має залишатися лише на підприємстві, де людина працює найдовше, а бронь за сумісництвом потрібно анулювати.

Компаніям дають на це 10 робочих днів із моменту виявлення порушення. Якщо його вчасно не усунути, підприємство може втратити статус критично важливого.

Нові вимоги також можуть ускладнити бронювання працівників для аграрного сектору. Мінімальну площу оброблюваних земель для окремих агропідприємств раніше збільшили з 500 до 1000 гектарів, а необхідний річний дохід — із 20 до 40 мільйонів гривень.

У Кіровоградській та Одеській областях регіональний мінімальний показник площі оброблюваних земель підвищили до 200 гектарів. У Всеукраїнській аграрній раді допускають, що для частини малих господарств нові вимоги можуть створити ризик повного припинення роботи.

Зміни зачепили й ІТ-сектор. Самого резидентства в Дія.Сіті тепер недостатньо для отримання статусу критично важливого підприємства. Компанії мають підтвердити середню місячну винагороду працівникам і гіг-спеціалістам на рівні щонайменше 1200 євро в еквіваленті, або близько 61 тисячі гривень, за останні шість місяців.

Найбільші труднощі можуть виникнути у стартапів і нових резидентів, які не мають шестимісячної історії виплат або достатніх доходів. Через це частина компаній ризикує втратити можливість бронювати ключових фахівців.

У металургії також прогнозують скорочення кількості заброньованих на сотні людей. За оцінками однієї з компаній, до кінця року підприємства можуть втратити близько 3,5–4% працівників.

Посилили й вимоги до виробників протезів. Для відповідності одному з галузевих критеріїв вони мають забезпечувати протезами щонайменше 300 людей на рік за державною програмою. Раніше цей показник становив 50 осіб.

Раніше українцям пояснили, через яку деталь їх можуть оголосити в розшук ТЦК.

Також стало відомо, що потрібно зробити агропідприємствам, аби зберегти статус критично важливих.