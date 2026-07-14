Мобілізація в Україні: в Раді розповіли, які кардинальні зміни готує влада

В Україні триває мобілізація і вже в липні запланована зустріч парламентарів з представниками Міністерства оборони, на якій останні мають наміри обговорити чергові зміни до процесу призову.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили джерела у Верховній Раді, але уточнили, що зустріч відбудеться за умови, якщо у керівництві Міноборони не станеться ключових кадрових змін.

Журналісти повідомляють із посиланням на парламентарів, що зараз, на їхню думку, "ситуація дещо вирівнялася", якщо порівнювати цей процес у невеличких містах і, наприклад, у Києві.

"Після того, як були проведені більш системні заходи мобілізації у містах, і ми бачимо це на прикладі Києва, з'явилися відповідні мобільні групи оповіщення зокрема з працівниками поліції, ситуація дещо вирівнялася. Говорити, що вона повністю відзеркалює ситуацію у малих населених пунктах — навряд чи можна. Є населені пункти, наприклад, сільські, де, за великим рахунком, не залишилось фахівців, які б могли керувати трактором або комбайном. Але загалом, думаю, ситуація вирівнюється. Процес триває", — розповів в коментарі для ТСН.ua представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Також він повідомив, що у процесі мобілізації можливі інші формати роботи, крім вуличного оповіщення, і в Раді очікують від Міністерства оборони пропозиції з цього приводу. Але поки говорити про них він не може, адже це це — ідеї Міноборони, які можуть зробити ті самі заходи "без облав на вулиці".

"Але поки складно говорити, поки ми не бачимо повної картини, пропозицій. А у зв'язку з кадровими змінами можуть з'явитись корективи. Але очікуємо", - зазначив Веніславський.

Представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки додав, що в Росії можливе посилення мобілізації після виборів до Держдуми, але цей процес "точно не матиме дзеркальних вимог в Україні".

"Ми намагаємося перевести війну в максимально технологічну площину за допомогою різноманітних повітряних, надводних, підводних апаратів, щоб завдавати максимальної шкоди ворогу. Думаю, що ця тенденція щонайменше повинна зберегтися, а в ідеалі вона має тиражуватись", — каже Веніславський.

А парламентарка з оборонного комітету Ради Ірина Фриз, коментуючи питання мобілізації, висловила таку свою позицію: "На мій погляд, зміни мають бути радикальними. Я вчергове можу наголосити, що стою на позиції виведення ТЦК не лише з командування Сухопутних військ, а й із підпорядкування Міноборони. Вважаю, що оповіщення та цей етап мобілізації мають більш активно виконувати органи місцевого самоврядування".

Тим часом в Україні зареєстрували електронну петицію, у якій пропонують суттєво змінити роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Її автор закликає скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%, а частину військовослужбовців, які зараз працюють у цих структурах, перевести до підрозділів Сил оборони.

Також Фокус писав, що через посилення критеріїв для критично важливих підприємств частина компаній може втратити право бронювати працівників. Нові вимоги вже можуть призвести до скорочення кількості заброньованих у низці галузей, зокрема в аграрному секторі, ІТ та металургії.