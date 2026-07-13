В Україні пропонують скоротити ТЦК на 50%: частину військових хочуть перевести до ЗСУ, — петиція

В Україні зареєстрували електронну петицію, у якій пропонують суттєво змінити роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Її автор закликає скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%, а частину військовослужбовців, які зараз працюють у цих структурах, перевести до підрозділів Сил оборони.

Як пише Telegram-канал "Військова Правова Допомога" з посиланням на петицію №41/010314-26еп, звернення адресоване Кабінету міністрів України. У документі пропонується доручити Міністерству оборони провести всебічну перевірку роботи ТЦК та СП, зокрема оцінити чисельність особового складу, функціональні обов'язки, кадровий склад, фактичне навантаження працівників і використання службового транспорту.

У тексті петиції автор зазначає, що останніми роками в суспільстві накопичилося чимало претензій до діяльності територіальних центрів комплектування. На його думку, значна частина українців не довіряє цій системі, вважаючи її недостатньо відкритою та контрольованою. Саме тому, як йдеться у зверненні, ТЦК потребують комплексного реформування, а державні ресурси — більш ефективного використання в умовах повномасштабної війни.

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В Україні зареєстрували петицію з пропозицію скороти ТЦК Фото: Скриншот

Насамперед пропонується провести повний аудит усіх територіальних центрів комплектування. Перевірка має охопити не лише кількість працівників, а й їхні посади, військово-облікові спеціальності, стан здоров'я, реальне службове навантаження та перелік виконуваних функцій.

Однією з найрезонансніших пропозицій є скорочення штатної чисельності ТЦК та СП щонайменше удвічі. Водночас у документі наголошується, що йдеться не про ліквідацію центрів комплектування. Автор пропонує залишити лише той персонал, без якого неможливо забезпечити військовий облік, оформлення документів, медичний супровід військовозобов'язаних та соціальну підтримку.

Вивільнених військовослужбовців, згідно з ініціативою, пропонується направити туди, де вони можуть бути найбільш корисними для оборони країни. Залежно від стану здоров'я, віку, військової спеціальності та досвіду вони могли б проходити службу у бойових, навчальних, логістичних, ремонтних, медичних або інших підрозділах Збройних сил України.

Окремий розділ петиції стосується службового транспорту. Так, автор пропонує провести інвентаризацію автомобілів, які перебувають у користуванні ТЦК, а машини, що не використовуються критично важливою діяльністю, передати військовим підрозділам для виконання бойових завдань, евакуації, медичного забезпечення чи логістики. Крім того, використання службових автомобілів пропонується обмежити лише виконанням службових обов'язків.

Серед інших запропонованих змін:

запровадження обов'язкової ротації військовослужбовців ТЦК, які тривалий час перебувають у тилових структурах;

відеофіксація взаємодії працівників із громадянами;

відкритий механізм розгляду скарг;

персональна відповідальність за перевищення службових повноважень;

а також прозорий конкурсний відбір кадрів до територіальних центрів комплектування.

Ба більше, автор звернення підкреслює, що метою петиції є не демонтаж системи мобілізації, а її вдосконалення. На його думку, реформа має зробити роботу ТЦК більш прозорою, підвищити ефективність використання державних ресурсів та зміцнити довіру громадян до процесу мобілізації.

"Україна потребує сильної армії, але сильна армія неможлива без прозорих правил, ефективного використання ресурсів і рівної відповідальності для всіх", — йдеться в тексті документу.

Водночас, як юридичний канал зазначає, що наразі мова йде лише про громадську ініціативу. Зокрема, петиція не означає автоматичного скорочення працівників ТЦК чи запровадження запропонованих змін. Для цього необхідно, щоб звернення набрало 25 тисяч голосів, після чого його має розглянути Кабінет міністрів.

"Для реалізації ініціативи необхідні рішення уряду та Міністерства оборони, а за потреби — зміни до нормативних актів", — уточнюють в дописі.

Станом на момент публікації матеріалу петиція №41/010314-26еп зібрала лише 22 підписи із необхідних 25 тисяч.

Раніше експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Богдан Попов пояснював, що у майбутньому потребу в мобілізації можуть частково зменшити два напрямки — активна технологізація Збройних сил та залучення іноземних добровольців до служби.

Також Фокус писав, що через посилення критеріїв для критично важливих підприємств частина компаній може втратити право бронювати працівників. Нові вимоги вже можуть призвести до скорочення кількості заброньованих у низці галузей, зокрема в аграрному секторі, ІТ та металургії.