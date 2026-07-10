"Є методи": експерт назвав два рішення, які можуть зменшити потребу в мобілізації

Експерт назвав способи, які можуть у майбутньому частково замінити мобілізацію та зменшити потребу в призові до війська. Серед них — технологізація армії та залучення іноземних рекрутів, однак реалізація цих рішень потребуватиме тривалого часу.

В ефірі "Київ 24" експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Богдан Попов розповів, що існують два основні напрямки, які здатні поступово зменшити потребу в мобілізації. Першим він назвав активне впровадження сучасних технологій у Збройних силах, другим — залучення іноземних добровольців до служби.

За словами Попова, Міністерство оборони вже працює над технологізацією війська, зокрема розвиває безпілотні системи, наземні та морські роботизовані комплекси. Він зазначив, що такі засоби не здатні повністю замінити піхоту, однак можуть суттєво скоротити потребу в особовому складі під час ведення оборонних бойових дій.

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Другим способом експерт назвав рекрутинг іноземців. На його думку, Україна могла б залучати добровольців із Колумбії, Бразилії, інших країн Латинської Америки та Африки. Водночас для цього необхідно готувати українських офіцерів, які володіють іноземними мовами та зможуть командувати такими підрозділами.

"Тобто рішення є. Але чи вирішать вони наші проблеми з мобілізацією вже завтра? Абсолютно ні. Причина дуже проста: для повноцінної реалізації обох стратегій потрібні роки", — зауважив він.

Крім того, Попов наголосив, що обидва варіанти можуть допомогти зменшити потребу в мобілізації українців, однак швидкого ефекту очікувати не варто. За його словами, впровадження сучасних технологій і створення ефективної системи залучення іноземних рекрутів потребують років, тому вони не здатні вирішити кадрові проблеми армії в найближчій перспективі.

"Говорити, що нове керівництво Міноборони за пів року мало повністю вирішити проблему мобілізації, — неправильно. Це стосується будь-якої реформи: такі процеси не відбуваються за один день і потребують часу для реалізації", — додав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд підвищив мінімальний зарплатний поріг для критично важливих підприємств, переглянув галузеві та регіональні критерії, а також визначив, що бронювання можливе лише за одним місцем роботи. Так, винні відстрочки залишатимуться дійсними до 1 вересня. Водночас підприємства повинні підтвердити відповідність новим критеріям до 10 серпня.

Також наприкінці червня член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповідав, що наразі потреби посилювати мобілізацію в Україні немає. За його словами, нинішні темпи призову відповідають потребам Сил оборони та дозволяють забезпечувати військо необхідними людськими ресурсами для поповнення втрат і формування нових бригад.