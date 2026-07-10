"Есть способы": эксперт назвал два решения, которые могут снизить необходимость в мобилизации

Эксперт перечислил способы, которые в будущем могут частично заменить мобилизацию и снизить потребность в призыве в армию. Среди них — технологизация армии и привлечение иностранных рекрутов, однако реализация этих решений потребует длительного времени.

В эфире "Киев 24" эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов рассказал, что существует два основных направления, способных постепенно снизить потребность в мобилизации. Первым он назвал активное внедрение современных технологий в Вооруженных силах, вторым — привлечение иностранных добровольцев к службе.

По словам Попова, Министерство обороны уже работает над технологизацией войск, в частности развивает беспилотные системы, наземные и морские роботизированные комплексы. Он отметил, что такие средства не способны полностью заменить пехоту, однако могут существенно сократить потребность в личном составе при ведении оборонительных боевых действий.

Відео дня

Вторым способом эксперт назвал набор иностранцев. По его мнению, Украина могла бы привлекать добровольцев из Колумбии, Бразилии, других стран Латинской Америки и Африки. В то же время для этого необходимо готовить украинских офицеров, владеющих иностранными языками и способных командовать такими подразделениями.

"То есть решение есть. Но смогут ли они решить наши проблемы с мобилизацией уже завтра? Абсолютно нет. Причина очень проста: для полноценной реализации обеих стратегий потребуются годы", — отметил он.

Кроме того, Попов подчеркнул, что оба варианта могут помочь снизить потребность в мобилизации украинцев, однако быстрого эффекта ожидать не стоит. По его словам, внедрение современных технологий и создание эффективной системы привлечения иностранных рекрутов требуют многих лет, поэтому они не способны решить кадровые проблемы армии в ближайшей перспективе.

"Говорить, что новое руководство Минобороны за полгода должно было полностью решить проблему мобилизации, — неверно. Это касается любой реформы: такие процессы не происходят за один день и требуют времени для реализации", — добавил он.

Напомним, что Кабинет министров Украины обновил правила призыва военнообязанных. В частности, правительство повысило минимальный порог заработной платы для критически важных предприятий, пересмотрело отраслевые и региональные критерии, а также определило, что призывная отсрочка возможна только по одному месту работы. Таким образом, действующие отсрочки останутся в силе до 1 сентября. При этом предприятия должны подтвердить соответствие новым критериям до 10 августа.

Кроме того, в конце июня член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский сообщил, что в настоящее время в Украине нет необходимости в усилении мобилизации. По его словам, нынешние темпы призыва соответствуют потребностям Сил обороны и позволяют обеспечивать вооруженные силы необходимыми людскими ресурсами для восполнения потерь и формирования новых бригад.