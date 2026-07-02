Правительство пересмотрело правила бронирования: кто и когда может потерять отстрочку

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования, внеся ряд изменений. При этом действующая отстрочка сохраняется до 1 сентября.

Это первый системный пересмотр бронирования с 2024 года, написала в соцсетях народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по финансам Ольга Василевская-Смаглюк.

Среди главных изменений — повышение зарплатного порога для критически важных предприятий.

"Теперь не менее 26 000 грн (для прифронтовых территорий – 21 600 грн). Это один из двух обязательных критериев, второй – отсутствие налогового долга", — отметила она.

Также были пересмотрены отраслевые и региональные критерии критичности.

"В каждой отрасли (энергетика, аграрии, транспорт и т.п.) и в каждой области есть собственные, отдельные требования к тому, какое предприятие считать критически важным. Их сейчас обновляют министерства и областные администрации, в основном усиливая. Предприятиям придется заново подтвердить соответствие", — продолжила нардеп.

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Бронирование теперь возможно только по одному месту работы, даже если человек трудится по совместительству в нескольких местах.

Сейчас в Украине забронированы 1,3 млн граждан. Василевская-Смаглюк уточнила, что за последних полтора года количество забронированных увеличилось на 300 тыс. человек, а число критически важных предприятий увеличилось на 9 тысяч. Под новые критерии попадает около 20% предприятий. Свой статус критичности им нужно подтвердить до 10 августа.

Переходный период продлится до 1 сентября. На протяжении этого времени действующее бронирование сохраняется, и автоматически его никто отменить не может.

Напомним, украинцев могут объявить в розыск ТЦК из-за одной детали.

Также сообщалось, как не потерять статус критичности в агросекторе.