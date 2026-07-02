Уряд переглянув правила бронювання: хто і коли може втратити відстрочку

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання, внісши низку змін. При цьому чинна відстрочка зберігається до 1 вересня.

Це перший системний перегляд системи бронювання з 2024 року, написала у соцмережах народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк.

Серед основних змін — підвищення зарплатного порогу для підприємств, що мають критичне значення.

"Тепер — не менше 26 000 грн (для прифронтових територій — 21 600 грн). Це один із двох обов’язкових критеріїв, другий — відсутність податкової заборгованості", — зазначила вона.

Також переглянуто галузеві та регіональні критерії критичності.

"У кожній галузі (енергетика, сільське господарство, транспорт тощо) та в кожній області існують власні, окремі вимоги щодо того, яке підприємство вважати критично важливим. Зараз міністерства та обласні адміністрації оновлюють ці вимоги, здебільшого посилюючи їх. Підприємствам доведеться заново підтвердити відповідність", — продовжила народна депутатка.

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Тепер бронювання можливе лише за одним місцем роботи, навіть якщо людина працює за сумісництвом у кількох місцях.

Наразі в Україні зареєстровано 1,3 млн громадян. Василевська-Смаглюк уточнила, що за останні півтора року кількість зареєстрованих зросла на 300 тис. осіб, а кількість критично важливих підприємств збільшилася на 9 тисяч. Під нові критерії підпадає близько 20% підприємств. Свій статус критичності їм потрібно підтвердити до 10 серпня.

Перехідний період триватиме до 1 вересня. Протягом цього часу чинне бронювання залишається в силі, і його ніхто не може скасувати автоматично.

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