"Буде дуже важко": Залужний відреагував на призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний публічно привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. У своєму зверненні він наголосив, що основою військової служби є честь, моральні принципи та відданість обов'язку, а також попередив, що на нового очільника ЗСУ чекають надзвичайно складні випробування.

На своїй сторінці у Telegram посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

У своєму дописі Залужний наголосив, що справа, якій військові присвячують усе своє життя, передусім ґрунтується на моральних принципах і цінностях, що формують честь. За його словами, саме честь є важливішою за будь-які звання, посади чи нагороди.

Валерій Залужний та Михайло Дропатий Фото: Валерій Залужний / Telegram

Він зазначив, що саме вона допомагає народжувати нові ідеї, знаходити шляхи для їхньої реалізації та об'єднувати поруч людей, які готові чесно виконувати свій обов'язок і разом долати найважчі випробування. Водночас Залужний підкреслив, що ті, хто нехтує цими принципами, зрештою стикаються з ганьбою.

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Окремо він звернувся до нового головнокомандувача, зауваживши, що на цій посаді Михайла Драпатого очікує значно більше викликів, ніж може здаватися зараз. Водночас Залужний висловив переконання, що йому "вже ніколи не буде соромно", адже людина честі керується не особистими амбіціями, а відповідальністю перед державою та військом.

Публікація Валерія Залужного в Telegram Фото: Скриншот

"Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно. Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок", — йдеться в дописі.

На завершення колишній головнокомандувач наголосив, що людина честі не створює собі кумирів, адже єдине, що вона має, — це свій обов'язок. Свій допис він завершив словами: "Слава Україні! Слава ЗСУ!".

Крім того, колишній військовий оглядач Фокусу Ігаль Левін пояснював, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий очолив армію в один із найскладніших періодів війни — на тлі гострої нестачі особового складу та ймовірної майбутньої мобілізації в Росії. За його словами, Драпатому доведеться ухвалювати надзвичайно складні рішення, нерідко обираючи між поганим і ще гіршим, а також забезпечувати керованість українського війська в умовах війни.

Сам Михайло Драпатий після призначення подякував президенту Володимиру Зеленському та міністру оборони за довіру. Він також подякував Олександру Сирському за його роботу та запевнив, що відповідально виконуватиме свої обов'язки й працюватиме заради українських військових.