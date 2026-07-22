"Будет очень тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публично поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В своём обращении он подчеркнул, что основой военной службы являются честь, моральные принципы и преданность долгу, а также предупредил, что нового главу ВСУ ждут чрезвычайно сложные испытания.

На своей странице в Telegram посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

В своём посте Залужный подчеркнул, что дело, которому военные посвящают всю свою жизнь, прежде всего основано на моральных принципах и ценностях, формирующих честь. По его словам, именно честь важнее любых званий, должностей или наград.

Валерий Залужный и Михаил Дропатый Фото: Валерий Залужный / Telegram

Он отметил, что именно она помогает рождать новые идеи, находить пути для их реализации и объединять вокруг себя людей, готовых честно выполнять свой долг и вместе преодолевать самые тяжелые испытания. В то же время Залужный подчеркнул, что те, кто пренебрегает этими принципами, в конечном итоге сталкиваются с позором.

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Отдельно он обратился к новому главнокомандующему, отметив, что на этой должности Михаила Драпатого ждет гораздо больше вызовов, чем может показаться сейчас. В то же время Залужный выразил убеждение, что ему "уже никогда не будет стыдно", ведь человек чести руководствуется не личными амбициями, а ответственностью перед государством и армией.

Публикация Валерия Залужного в Telegram Фото: Скриншот

"Новому главнокомандующему Вооружённых Сил Украины будет очень тяжело. Значительно труднее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это только долг", — говорится в посте.

В заключение бывший главнокомандующий подчеркнул, что человек чести не создает себе кумиров, ведь единственное, что у него есть, — это свой долг. Свой пост он завершил словами: "Слава Украине! Слава ВСУ!".

Кроме того, бывший военный обозреватель Фокуса Игаль Левин пояснял, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый возглавил армию в один из самых сложных периодов войны — на фоне острой нехватки личного состава и вероятной будущей мобилизации в России. По его словам, Драпатому придется принимать чрезвычайно сложные решения, нередко выбирая между плохим и еще худшим, а также обеспечивать управляемость украинской армии в условиях войны.

Сам Михаил Драпатый после назначения поблагодарил президента Владимира Зеленского и министра обороны за доверие. Он также поблагодарил Александра Сырского за его работу и заверил, что будет ответственно выполнять свои обязанности и работать на благо украинских военных.