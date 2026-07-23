Мобилизация может измениться: в Раде рассказали, чего ожидают после назначения Драпатого

Новое руководство ВСУ может стать толчком к реформе системы мобилизации. В Верховной Раде ожидают, что ТЦК будут работать по новым принципам, а уличные проверки военнообязанных могут приобрести иной формат.

В комментарии для издания "ТСН" представительница парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз рассказала, что после назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины появились ожидания относительно изменений в подходах к мобилизации и работе территориальных центров комплектования.

По словам депутата, Драпатый хорошо знаком с проблемами, существующими в системе ТЦК, и именно поэтому, по её мнению, он может стать инициатором реформы этой структуры. Одним из ключевых направлений она назвала цифровизацию работы территориальных центров комплектования.

Відео дня

В частности, речь идет о том, чтобы ТЦК сосредоточились в первую очередь на ведении электронных реестров, тогда как значительная часть процедур была бы переведена в цифровой формат. Такие подходы, по словам Фриз, уже рассматривались в ходе подготовки реформы, которая была представлена во время пребывания Михаила Федорова на посту министра обороны.

В частности, депутат подчеркнула, что к реализации мобилизационных мер необходимо более активно привлекать органы местного самоуправления. Она отметила, что такая возможность уже предусмотрена действующим законодательством, однако в настоящее время используется не в полной мере.

Кроме того, Фриз напомнила, что ранее обсуждалась возможность вывода территориальных центров комплектования из подчинения Сухопутных войск и передачи их непосредственно Министерству обороны. В то же время, по её мнению, сам по себе такой шаг не станет полноценной реформой, а лишь одним из её элементов.

По мнению депутата, главная цель этих изменений — положить конец дискредитации военнослужащих, которых сегодня привлекают к выполнению функций ТЦК. Она отметила, что именно из-за этого возникает немало резонансных ситуаций, которые негативно влияют на отношение общества к военным, хотя те выполняют совершенно другие задачи — защищают страну.

В то же время Фриз не ожидает быстрых изменений. По её словам, кадровые перестановки в военном руководстве могут отложить реформу, хотя необходимые законодательные решения следует принимать уже сейчас. Она также не исключила, что новое руководство воспользуется наработками команды Михаила Федорова по модернизации системы мобилизации.

Особое внимание депутат уделила формату проведения мобилизационных мероприятий. По её мнению, практику уличного оповещения следует существенно изменить. Вместо этого основной акцент следует сделать на проверке документов полицейскими.

По словам Фриз, если в ходе такой проверки выяснится, что военнообязанный не обновил свои учетные данные, не имеет приложения "Резерв+" или находится в розыске за нарушение правил воинского учета, правоохранительные органы должны иметь четко определенные законом полномочия для доставки такого лица в ТЦК с целью установления всех обстоятельств.

"Не нужно отбирать у людей телефоны, не нужно унижать, не нужно задерживать противоправно. Достаточно определить законодательные рамки, чтобы полиция могла обосновать факт задержания человека, если тот нарушил закон. Не нужно втягивать в это военных. Дискредитация военных — это моральное преступление против людей, которые защищают государство во время войны", — заявила она.

Кроме того, в материале "ТСН" напомнили, что ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что пока не знаком с видением нового главнокомандующего относительно реформирования мобилизационной системы. В то же время он в очередной раз озвучил собственную позицию, согласно которой систему ТЦК необходимо заменить гражданскими центрами рекрутинга, а саму мобилизацию строить прежде всего на мотивации граждан, а не на принудительных механизмах.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что эффективная и практичная мобилизация является главным условием сохранения боеспособности Вооруженных сил Украины.

Ранее бывший глава Министерства обороны Михаил Федоров пояснял, что одной из главных ошибок в ходе реформы армии и системы мобилизации стало то, что её начали без широкого обсуждения с украинцами, военными, народными депутатами, экспертами и руководителями ТЦК. По его словам, перед запуском таких масштабных изменений необходимо сформировать новый общественный договор относительно реформы мобилизации и работы территориальных центров комплектования.