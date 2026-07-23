Мобілізація може змінитися: у Раді розповіли, чого очікують після призначення Драпатого

Нове керівництво ЗСУ може стати поштовхом до реформи системи мобілізації. У Верховній Раді очікують, що ТЦК працюватимуть за новими принципами, а вуличні перевірки військовозобов'язаних можуть отримати інший формат.

У коментарі для видання "ТСН" представниця парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фриз розповіла, що після призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України з'явилися очікування щодо змін у підходах до мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування.

За словами депутатки, Драпатий добре знайомий із проблемами, які існують у системі ТЦК, саме тому, на її думку, він може стати ініціатором реформи цієї структури. Одним із ключових напрямків вона назвала цифровізацію роботи територіальних центрів комплектування.

Зокрема, йдеться про те, щоб ТЦК зосередилися насамперед на веденні електронних реєстрів, тоді як значна частина процедур була б переведена у цифровий формат. Такі підходи, за словами Фриз, уже розглядалися під час підготовки реформи, яку презентували за каденції Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

Відео дня

Окремо парламентарка наголосила, що до реалізації мобілізаційних заходів необхідно активніше залучати органи місцевого самоврядування. Вона зазначила, що така можливість уже передбачена чинним законодавством, однак наразі використовується не повною мірою.

Також Фриз нагадала, що раніше обговорювалася можливість виведення територіальних центрів комплектування з підпорядкування Сухопутних військ та передачі їх безпосередньо Міністерству оборони. Водночас, на її переконання, сам по собі такий крок не стане повноцінною реформою, а лише одним із її елементів.

На думку депутатки, головне завдання змін — припинити дискредитацію військовослужбовців, яких сьогодні залучають до виконання функцій ТЦК. Вона зазначила, що саме через це виникає чимало резонансних ситуацій, які негативно впливають на ставлення суспільства до військових, хоча вони виконують зовсім інші завдання — захищають країну.

Водночас Фриз не очікує швидких змін. За її словами, кадрові перестановки у військовому керівництві можуть відтермінувати реформу, хоча необхідні законодавчі рішення варто ухвалювати вже зараз. Вона також не виключила, що нове керівництво використає напрацювання команди Михайла Федорова щодо модернізації системи мобілізації.

Окрему увагу депутатка приділила формату проведення мобілізаційних заходів. На її переконання, практика вуличного оповіщення має бути суттєво змінена. Натомість основний акцент варто зробити на перевірці документів поліцейськими.

За словами Фриз, якщо під час такої перевірки з'ясується, що військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані, не має застосунку "Резерв+" або перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку, правоохоронці повинні мати чітко визначені законом повноваження для доставлення такої особи до ТЦК для встановлення всіх обставин.

"Не потрібно у людей забирати телефони, не потрібно принижувати, не потрібно затримувати у протиправний спосіб. Достатньо визначити законодавчу рамку, щоб поліція мала можливість аргументувати факт затримання людини, якщо остання порушила законодавство. Не потрібно сюди втягувати військових. Дискредитація військових — це моральний злочин проти людей, які боронять державу під час війни", — заявила вона.

Крім того, у матеріалі "ТСН" нагадали, що раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що поки не знайомий із баченням нового головнокомандувача щодо реформування мобілізаційної системи. Водночас він вкотре озвучив власну позицію, відповідно до якої систему ТЦК необхідно замінити цивільними центрами рекрутингу, а саму мобілізацію будувати насамперед на мотивації громадян, а не на примусових механізмах.

До цього Володимир Зеленський зазначав, що ефективна та практична мобілізація є головною умовою збереження боєздатності Збройних сил України.

Раніше, ексочільник Міністерства оборони Михайло Федоров пояснював, що однією з головних помилок під час реформи армії та системи мобілізації стало те, що її розпочали без широкого обговорення з українцями, військовими, народними депутатами, експертами та керівниками ТЦК. За його словами, перед запуском таких масштабних змін необхідно сформувати новий суспільний договір щодо реформи мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування.