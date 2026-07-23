"Ми на підйомі": Драпатий оцінив стан української армії (відео)

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий розповів, у якому стані перебуває українська армія та наскільки далеко вона відійшла від часів радянщини. Зі слів Драпатого, ЗСУ перебувають на підйомі, поступово позбавляються бюрократії та стають все більш технологічними. Якою є роль українського війська на сьогоднішньому етапі оборони України?

Коментар Драпатого щодо стану ЗСУ пролунав у травні 2023 року під час зйомок документального фільму про 72 бригаду "Чорних Запорожців", повідомили на YouTube-каналі Ukraїner. З'ясувалось, що ще два роки тому тодішній командувач ОСУВ "Херсон" відзначив зміни, які відбулись в українській армії. На думку Драпатого, стало менше "військового бюрократизму". Крім того, він помітив зміни на краще у технологічному напрямку і щодо забезпечення військової техніки та боєприпасами.

Михайло Драпатий — коментар про стан ЗСУ див. з 5:21

Драпатий відповів на питання інтерв'юерки, яка цікавилась роллю війська у становленні української державності та про період, у чому вона перебуває сьогодні. Перед цим питання військовий нагадав, як Росія позбавляла українців минулого і присвоювала історію. На його думку, у минулому були позитивні приклади, які повинні відновитись та продовжити традиції. Водночас, сучасна українська армія все далі від стану, у якому вона була за часів СРСР, чути на відео.

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"Навіть в умовах широкомасштабної збройної агресії зараз ми на підйомі. Найосновніше — це те, що у сучасного війська змінюється ментальність, відхід від радянщини, від військового бюрократизму. Ми змінюємося, змінюємося на краще не тільки технологічно, і в плані забезпечення от збору військовою технікою, боєприпасами", — сказав Драпатий.

Інші позитивні зміни, який бачив теперішній головнокомандувач ЗСУ, — це підвищення якості підготовки та вимог до командирів. Драпатий пояснив, що під час війни з'являються "справжні командири лідери", і це відіграє велику роль у майбутньому Сил оборони. При цьом він згадав, що ЗСУ є гарантом незалежності та територіальної цілісності, і що війська потрібно забезпечувати, щоб потім довелось годувати армію іншої країни.

Ще один напрямок розмови стосувався змін культури у війську. Одна з проблем, про яку згадали під час розмови, стосувалась звички старих командирів не цінувати людей. Драпатий сказав, що такий підхід змінюється і командування починаю цінувати бійців. З його слів, ця радянщина поступово відійде у минуле, особливо з огляду на те, що з 2014 року з'явились досвідчені командири, які "знають ціну і відповідальність свого рішення, і головне, що вони не бояться це рішення приймати"

Михайло Драпатий — як призначили головнокомандувача ЗСУ

Зазначимо, 19 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що замість Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-майор Михайло Драпатий. Глава держави представив українцям людину, яка командуватиме військами під час війни РФ проти України.

Фокус писав про кар'єру Михайла Драпатого, який став відомим, серед іншого, під час подій у Маріуполі у 2014 році, кого його БМП "перелетіла" через барикади. Драпатий був командиром 72 бригади "Чорних Запорожців", під час повномасштабного вторгнення командувач ОСУВ "Херсон" та командувачем Сухопутними військами.

Нагадуємо, 23 липня з'явився матеріал про те, як Михайло Драпатий ставився до деяких жителів Донбасу. Тим часом у Верховній Раді розповіли, чого очікують нового головнокомандувача ЗСУ.