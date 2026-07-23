"Михаил в команде": Зеленский предложил Федорову новую должность после отставки, подробности

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве. Глава государства хочет, чтобы он занял должность вице-премьер-министра по военным инновациям и отвечал за координацию внедрения современных технологий в сфере обороны.

Как сообщает издание "Суспильне", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, который находится с визитом в Киеве.

По словам Зеленского, Михаил Федоров остается частью его команды, поэтому он предложил бывшему министру несколько вариантов дальнейшей работы, и одним из них стала должность вице-премьер-министра Украины по военным инновациям.

Глава государства пояснил, что основной задачей нового направления должна стать координация внедрения военных инноваций между всеми ключевыми структурами оборонного сектора. Речь идет о взаимодействии с руководством Министерства обороны, главнокомандующим ВСУ, президентом и другими ответственными должностными лицами.

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"Это очень важно, потому что необходимо координировать нововведения с руководством Минобороны, главнокомандующим нашей армией и президентом. Все это нужно делать, и делать ежедневно", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также дал понять, что рассчитывает на опыт Федорова в внедрении современных технологических решений, которые должны укрепить украинскую оборонную сферу и ускорить развитие военных инноваций.

Отставка Федорова — что об этом известно

Напомним, что 15 июля стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. По данным СМИ, одной из причин такого решения могли стать разногласия между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к обеспечению войск и ведению боевых действий. В то же время президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Федоров останется в его команде, однако не уточнил, какую именно должность он может занять.

Впоследствии, 16 июля, в центре Киева прошла акция в поддержку Михаила Федорова. Участники протеста выступили против его отставки с поста министра обороны и призвали власти пересмотреть это решение.

Кроме того, издание The Economist сообщало, что Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Кабинет министров после отставки Юлии Свириденко, однако тот отказался стать премьер-министром. Также, по данным СМИ, экс-министру обороны предлагали остаться у власти на должности, связанной с технологическим направлением, в частности вице-премьера по технологическому развитию, но он также не согласился.

Фокус писал, что после отставки с поста министра обороны Михаил Федоров якобы рассматривает возможность начала политической карьеры, если не достигнет договоренностей с президентом относительно нового назначения. Опрошенные изданием политологи предполагали, что в таком случае он может стать одним из лидеров оппозиции и претендовать на одну из ключевых государственных должностей в будущем.