"Михайло в команді": Зеленський запропонував Федорову нову посаду після відставки, деталі

Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді. Глава держави хоче, щоб він обійняв посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій і відповідав за координацію впровадження сучасних технологій у сфері оборони.

Як передає видання "Суспільне", про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, який перебуває з візитом у Києві.

За словами Зеленського, Михайло Федоров залишається частиною його команди, тому він запропонував ексміністру кілька варіантів подальшої роботи, а останньою стала посада віцепрем'єр-міністра України з військових новацій.

Глава держави пояснив, що основним завданням нового напрямку має стати координація впровадження військових інновацій між усіма ключовими структурами сектору оборони. Йдеться про взаємодію з керівництвом Міністерства оборони, головнокомандувачем ЗСУ, президентом та іншими відповідальними посадовцями.

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"Це дуже важливо, тому що має бути координація новацій із керівництвом Міноборони, головнокомандувачем нашої армії та президентом. Усе це потрібно робити й робити щодня", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також дав зрозуміти, що розраховує на досвід Федорова у впровадженні сучасних технологічних рішень, які мають посилити українську оборонну сферу та пришвидшити розвиток військових інновацій.

Відставка Федорова — що про це відомо

Нагадаємо, що 15 липня стало відомо про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. За даними ЗМІ, однією з причин такого рішення могли стати розбіжності між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до забезпечення війська та ведення бойових дій. Водночас президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Федоров залишиться у його команді, однак не уточнив, яку саме посаду він може обійняти.

Згодом, 16 липня, у центрі Києва відбулася акція на підтримку Михайла Федорова. Учасники протесту виступили проти його відставки з посади міністра оборони та закликали владу переглянути це рішення.

Крім того, видання The Economist писало, що Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Кабінет міністрів після відставки Юлії Свириденко, однак той не погодився стати прем'єр-міністром. Також, за даними ЗМІ, ексміністру оборони пропонували залишитися при владі на посаді, пов'язаній із технологічним напрямом, зокрема віцепрем'єра з технологічного розвитку, але він також не погодився.

Серед іншого, Фокус писав, що після відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров нібито розглядає можливість початку політичної кар'єри, якщо не досягне домовленостей із президентом щодо нового призначення. Опитані виданням політологи припускали, що в такому разі він може стати одним із лідерів опозиції та претендувати на одну з ключових державних посад у майбутньому.