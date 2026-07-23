Федоров відмовився від пропозицій Зеленського: "Жодна з посад не має реальних повноважень"

Ексміністр оборони Михайло Федоров погоджується лише на посаду, з якої його звільнили 16 липня, повідомили медіа. Президент повинен відновити Федорова як міністра оборони, вважає колишній глава відомства.

Федоров нагадав українському президенту, що має втілити у життя програму план AIR–LAND–ECONOMY, написало "Суспільне".

"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони", — сказав він медіа.

Відставка Федорова — заява про повернення в міністерство оборони 23 липня Фото: Суспільне

Новина доповнюється…