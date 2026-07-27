"Диалога не было": Зеленский объяснил увольнение министра Федорова с должности (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал главную причину отставки министра обороны Михаила Федорова. По его словам, между ним и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в течение длительного времени отсутствовала коммуникация.

Глава государства отмечает, что отсутствие диалога между сторонами продолжалось несколько месяцев. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу SkyNews.

Ответ Зеленского об отставке Федорова (смотреть с 19:40)

"У меня была проблема, которая длилась не дни и не недели, а месяцы в работе и диалоге между главнокомандующим и министром обороны. Есть вопросы, которыми нужно управлять, и ими можно управлять, если армия работает совместно с министерством", — отметил глава государства.

Он добавляет, что "нет времени выслушивать сначала одну сторону, а потом другую", ведь, по его мнению, эти стороны "не готовы встречаться ежедневно — они должны встречаться каждый час". Так Зеленский рассказал об этом в контексте защиты украинского неба на фоне недостаточного количества противоракетных средств ПВО.

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По словам Зеленского, в настоящее время самым серьезным вызовом является вероятная мобилизация в РФ, поскольку Киев просчитал и понимает, что в октябре Украина может столкнуться с более чем полумиллионом новых солдат из РФ. Поэтому необходимы новые меры и новый подход к привлечению людей в ряды ВСУ.

"Возможно, не очень быстрые и, конечно, не радикальные. Но для того, чтобы найти решение этого вопроса, мне нужно единство между этими двумя институтами [ВСУ и Минобороны — ред.]", — отметил он.

Ранее "Фокус" сообщал, что Федоров отказался от всех предложений Зеленского. Бывший министр пояснил, что лишь три должности в Украине позволяют повлиять на ход войны.

Впоследствии стало известно, что Федоров может стать советником министра обороны Италии. Кроцетто отметил роль Федорова в технологическом переломе войны России против Украины и заявил, что хотел бы видеть такого человека в Италии.