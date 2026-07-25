Михаил Федоров может стать советником министра обороны Италии: подробности

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил Михаилу Федорову стать советником, сообщили СМИ. Крозетто отметил роль Федорова в технологическом переломе войны России против Украины и заявил, что хотел бы видеть такого человека в Италии. Какой ответ дал бывший министр обороны Украины?

Предложение о новой должности в Италии на следующий день после отставки Михаила Федорова содержится в материале Reuters, основанном на интервью Крозетто для La Repubblica. Министр обороны Италии пригласил украинца в Рим и в ответ услышал слова благодарности от 35-летнего чиновника, которого только что уволили из правительства.

Кроцетто кратко рассказал о реакции Федорова на предложение стать советником министра обороны Италии. По его словам, он "был тронут" и оценил идею итальянца как "проявление уважения и дружбы". Глава итальянского оборонного ведомства также объяснил, почему у него возникла такая идея. По оценке министра, Федоров внедрял инновации на поле боя, помогал Украине противостоять наступлению РФ и в определенный момент сумел "вернуть инициативу" на поле боя.

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"[Он назвал его] одним из тех людей, которые полностью изменили правила игры на поле боя", — говорится в материале Reuters.

Гвидо Крозетто — 62-летний бизнесмен, член партии нынешнего президента Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" и министр обороны Италии с 2022 года. В 2023 году министр заявил, что поддерживает Украину, которая борется "за свободу, международное право и Европу", добавив, что сопротивление украинцев предотвратило Третью мировую войну. В том же году тогда ещё живой глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил награду в размере 15 млн евро за покушение на Крозетто.

Михаил Федоров на страницах социальных сетей не сообщал о предложении, полученном им от Министерства обороны Италии, и не высказывал своего отношения к этой идее.

Отставка Федорова — подробности

Отметим, что 16 июля Михаил Федоров ушел в отставку с поста министра обороны, заявив, что приступил к реформированию закупок и разработки дронов, а также к очистке ведомства от коррупции и лоббизма. Во время пресс-конференции, состоявшейся в тот день, чиновник заявил, что его инициативы блокировались Генштабом и тогдашним главнокомандующим Александром Сырским. После отставки Федорова начались акции протеста: люди ежедневно выходят на улицы городов и сел с картонными плакатами в его поддержку. Тем временем президент Зеленский провел ряд встреч с военными Минобороны и отправил в отставку Сирского. О новом министре обороны стало известно вечером 19 июля — им стал генерал-майор Михаил Драпатый. Глава государства при этом встречался с Федоровым и предлагал ему различные должности, поскольку исполняющим обязанности министра обороны уже назначили экс-главу СБУ Евгения Хмару. Среди предложений — вице-премьер по инновациям и советник президента: Федоров отказался от всех предложений, хотя 20 июля написал, что "диалог есть".

Напоминаем, что 22 июля стало известно о позиции Михаила Федорова по поводу всех предложений, которые он получил от Зеленского. Эксперт объяснил, есть ли шанс на возвращение Федорова на пост министра обороны.