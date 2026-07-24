"Зеленский должен признать ошибку": вернут ли Федорова на пост министра обороны, — эксперт

Возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны могло бы стать одним из важнейших кадровых решений президента Владимира Зеленского после смены военного руководства. По мнению политического эксперта Андрея Городницкого, именно такой шаг помог бы сохранить стабильную работу Минобороны в период, когда Россия может усилить наступательные действия.

Как сообщил доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий в комментарии изданию "24 Канал", окончательное решение о назначении нового министра обороны пока не принято, хотя переговоры между президентом и Михаилом Федоровым продолжаются.

По словам эксперта, сегодня практически не осталось препятствий для возвращения Федорова в Министерство обороны, однако президент пока не демонстрирует четкого намерения вернуть его на должность, хотя вопрос пока остается открытым.

"Судя по тем разговорам, которые я слышу, большого желания вернуть Федорова на пост президента пока нет", — сказал политический эксперт.

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В частности, Городницкий считает, что сейчас Украине важно не только обновить военное руководство, но и не допустить новых трудностей из-за кадровых перестановок. Он пояснил, что новому главнокомандующему Михаилу Драпатому и без того придется перестраивать систему управления армией, а назначение нового министра обороны будет означать еще одну масштабную адаптацию.

По мнению эксперта, новому руководителю Минобороны понадобится время, чтобы разобраться в работе ведомства, сформировать команду и наладить все процессы. Однако этого времени, по его словам, может просто не хватить, ведь в ближайшие месяцы Россия способна провести новую мобилизацию и активизировать боевые действия.

Именно поэтому, как убежден Городницкий, возвращение Федорова было бы лучшим решением. Он уже знает, как работает министерство, поэтому смог бы сразу же приступить к работе без длительного переходного периода.

"Было бы логичнее перед такими событиями вернуть Федорова, чтобы он продолжил заниматься этой работой и показал результат в критических условиях противодействия России", — пояснил он.

Эксперт также назвал предыдущее увольнение Федорова ошибкой. По его мнению, после последних кадровых перестановок в военном руководстве у президента появилась возможность пересмотреть это решение и вернуть человека, уже обладающего необходимым опытом.

"Это кадровое решение было абсурдным. Президент допустил ошибку, и её нужно признать: поступил неправильно, уволил не того", — заявил эксперт.

Кроме того, Городницкий предположил, что нынешний исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара мог бы работать бок о бок с Федоровым, постепенно осваивая все процессы. В будущем это позволило бы безболезненно передать ему руководство министерством, если возникнет такая необходимость.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что возвращение Федорова позволило бы оценить результаты его работы уже в условиях новых вызовов. Если он подтвердит свою эффективность, то сможет продолжить руководить министерством, а если нет — к тому времени Евгений Хмара уже будет готов возглавить ведомство без резких кадровых перестановок.

"Никто не увольняет тренера из команды, которая выиграла сезон. Дайте доиграть, дайте показать и подтвердить результат. Если получится — оставляйте, если нет — тогда меняйте", — пояснил собеседник "24 Канала".

23 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям. По словам главы государства, Федоров будет отвечать за координацию внедрения современных технологий в сфере обороны и взаимодействие между Министерством обороны, ВСУ и другими ключевыми структурами.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что Михаил Федоров согласен вернуться только на должность министра обороны, с которой его уволили 16 июля. Сам экс-министр заявил, что только руководитель Минобороны обладает необходимыми полномочиями для продолжения реформ, борьбы с коррупцией и реализации преобразований в армии.