"Зеленський має визнати помилку": чи повернуть Федорова на посаду міністра оборони, — експерт

Повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони могло б стати одним із найважливіших кадрових рішень президента Володимира Зеленського після зміни військового керівництва. На думку політичного експерта Андрія Городницького, саме такий крок допоміг би зберегти стабільну роботу Міноборони у період, коли Росія може посилити наступальні дії.

Як розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький у коментарі виданню "24 Канал", остаточне рішення щодо нового міністра оборони поки не ухвалене, хоча переговори між президентом і Михайлом Федоровим тривають.

За словами експерта, сьогодні майже не залишилося перешкод для повернення Федорова до Міністерства оборони, однак президент поки не демонструє чіткого наміру повернути його на посаду, хоча питання ще залишається відкритим.

"За тими розмовами, які я чую, великого бажання повертати Федорова у президента поки немає", – сказав політичний експерт.

Зокрема, Городницький вважає, що зараз Україні важливо не лише оновити військове керівництво, а й не допустити нових труднощів через кадрові перестановки. Він пояснив, що новому головнокомандувачу Михайлу Драпатому й без того доведеться перебудовувати систему управління армією, а призначення нового міністра оборони означатиме ще одну масштабну адаптацію.

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На думку експерта, новому керівнику Міноборони знадобиться час, щоб розібратися в роботі відомства, сформувати команду та налагодити всі процеси. Однак цього часу, за його словами, може просто не бути, адже найближчими місяцями Росія здатна провести нову мобілізацію та активізувати бойові дії.

Саме тому, переконаний Городницький, повернення Федорова було б найкращим рішенням. Він уже знає, як працює міністерство, тому зміг би одразу продовжити роботу без тривалого перехідного періоду.

"Логічніше було б перед такими подіями повернути Федорова, щоб він продовжив займатися цією роботою і показав результат у критичних умовах протидії Росії", – пояснив він.

Експерт також назвав попереднє звільнення Федорова помилкою. На його думку, після останніх кадрових змін у військовому керівництві президент отримав можливість переглянути це рішення та повернути людину, яка вже має необхідний досвід.

"Це кадрове рішення було абсурдним. Президент зробив помилку, і її треба визнати: неправильно зробив, не того звільнив", – заявив фахівець.

Крім того, Городницький припустив, що нинішній виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара міг би працювати поруч із Федоровим, поступово вивчаючи всі процеси. У майбутньому це дозволило б безболісно передати йому керівництво міністерством, якщо виникне така необхідність.

Також експерт наголосив, що повернення Федорова дало б можливість оцінити результати його роботи вже в умовах нових викликів. Якщо він підтвердить свою ефективність, зможе продовжити керувати міністерством, а якщо ні — до цього часу Євген Хмара вже буде готовий очолити відомство без різких кадрових змін.

"Ніхто не виганяє тренера з команди, яка виграла сезон. Дайте дограти, дайте показати й підтвердити результат. Якщо вийде – залишайте, якщо ні – тоді змінюйте", – пояснив співрозмовник "24 Каналу".

23 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій. За словами глави держави, Федоров відповідатиме за координацію впровадження сучасних технологій у сфері оборони та взаємодію між Міністерством оборони, ЗСУ й іншими ключовими структурами.

Невдовзі у ЗМІ повідомили, що Михайло Федоров погоджується лише на повернення на посаду міністра оборони, з якої його звільнили 16 липня. Сам ексміністр заявив, що тільки керівник Міноборони має необхідні повноваження для продовження реформ, боротьби з корупцією та реалізації змін у війську.