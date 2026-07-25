Михайло Федоров може стати радником міністра оборони Італії: деталі

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував Михайлу Федорову стати радником, повідомило медіа. Крозетто відзначив роль Федорова у технологічному зламі війни Росії проти України та заявив, що хотів би бачити таку людину в Італії. Яку відповідь озвучив український ексміністр оборони?

Пропозиція з новою посадою в Італії на наступний день після того, як Михайла Федорова відправили у відставку, ідеться у матеріалі Reuters на основі інтерв'ю Крозетто для La Repubblica. Міністр оборони Італії запросив українця до Риму, і відповідь почув слова подяки від 35-річного посадовця, якого щойно звільнили з уряду.

Крозетто коротко переповів реакцію Федорова на пропозицію стати радником міністра оборони Італії. З його слів, він "був зворушений" та оцінив ідею італійця як "демонстрацію поваги та дружби". Глава італійського оборонного відомства також пояснив, чому у нього виникала така ідея. За оцінкою міністра, Федоров втілював інновації на полі бою, допомагав Україні протистояти наступу РФ і у певний момент зумів "повернути ініціативу" на полі бою.

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"[Він назвав його] одним з тих людей, які повністю переписали правила гри на полі бою", — ідеться у матеріал Reuters.

Гвідо Крозетто — це 62-річний бізнесмен, член партії нинішньої президентки Італії Джорджі Мелоні "Брати Італії" та міністр оборони Італії з 2022 року. У 2023 році міністр заявив, що підтримує Україну, яка б'ється "за свободу, міжнародне право та Європу", додавши, що спротив українців запобіг Третій світовій війні. Того ж року на той час живий глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив нагороду 15 млн євро за замах на Крозетто.

Михайло Федоров на сторінках соцмереж не інформував про пропозицію, яку отримав від міноборони Італії, та не озвучував своє ставлення до цієї ідеї.

Відставка Федорова — деталі

Зазначимо, 16 липня Михайло Федоров пішов у відставку з посади міністра оборони, заявивши, що почав реформувати закупівлю та розробку дронів та очищення відомства від корупції та лоббізму. Під час пресконференції, яка відбулась того дня, посадовець заявив, що його ініціативи блокувались Генштабом та тодішнім головнокомандувачем Олександром Сирським. Після відставки Федорова почали акції протесту: люди щодня виходять на вулиці міст та сіл з картонними табличками на його підтримку.Тим часом президент Зеленський провів низку зустрічей з військовими Міноборони та відправив у відставку Сирського. Про нового міністра оборони стало відомо увечері 19 липня — ним став генерал-майор Михайло Драпатий. Глава держави разом з тим зустрічався з Федоровим та запропонував йому різні посади, оскільки в.о. міноборони вже призначили ексглаву СБУ Євгена Хмару. Серед пропозицій — віцепрем'єр з інновацій та радник президента: Федоров відмовився від усіх пропозицій, хоч 20 липня написав, що "є діалог".

Нагадуємо, 22 липня стало відом про ставлення Михайла Федорова до усіх пропозицій, які він отримав від Зеленського. Експерт пояснив, чи є шанс для повернення Федорова на посаду міністра оборони.