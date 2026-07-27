"Не було діалогу": Зеленський пояснив звільнення міністра Федорова з посади (відео)
Президент України Володимир Зеленський прокоментував головну причину звільнення міністра оборони Михайла Федорова. За його словами, між ним і ексголовкомом ЗСУ Олександром Сирським не було комунікації тривалий час.
Очільник держави відзначає, що процес відсутності діалогу між сторонами тривав кілька місяців. Про це він заявив у інтерв'ю британському телеканалу SkyNews.
"У мене була проблема, яка тривала не днями і тижнями, а місяцями у роботі та діалозі між головкомом і міністром оборони. Є речі, якими треба керувати, і ними можна керувати, якщо армія працює разом з міністерством", — зазначив глава держави.
Він додає, що "немає часу вислуховувати одну сторону, а потім іншу", адже, на його думку, ці сторони "не готові зустрічатися щодня — вони мають зустрічатися щогодини". Так Зеленський розповів це у контексті захисту українського неба на тлі недостатньої кількості протибалістичних засобів ППО.
За словами Зеленського, наразі найбільшим викликом є ймовірна мобілізація РФ, бо Київ підрахував і розуміє, що в жовтні Україна може зіткнутися з понад пів мільйоном нових солдатів РФ. Тому потрібні нові кроки та новий підхід до залучення людей до лав ЗСУ.
"Можливо, не дуже швидкі й, звісно, не радикальні. Але щоб знайти вирішення цього питання, мені потрібна єдність між цими двома інституціями [ЗСУ та Міноборони — ред]", – зауважив він.
Раніше Фокус повідомляв про те, що Федоров відмовився від всіх пропозицій Зеленського. Ексміністр пояснив, що лише три посади в Україні дають можливість вплинути на хід війни.
Згодом стало відомо, що Федоров може стати радником міністра оборони Італії. Крозетто відзначив роль Федорова у технологічному зламі війни Росії проти України та заявив, що хотів би бачити таку людину в Італії.