"Не було діалогу": Зеленський пояснив звільнення міністра Федорова з посади (відео)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував головну причину звільнення міністра оборони Михайла Федорова. За його словами, між ним і ексголовкомом ЗСУ Олександром Сирським не було комунікації тривалий час.

Очільник держави відзначає, що процес відсутності діалогу між сторонами тривав кілька місяців. Про це він заявив у інтерв'ю британському телеканалу SkyNews.

Відповідь Зеленського про відставку Федорова (дивитися з 19:40)

"У мене була проблема, яка тривала не днями і тижнями, а місяцями у роботі та діалозі між головкомом і міністром оборони. Є речі, якими треба керувати, і ними можна керувати, якщо армія працює разом з міністерством", — зазначив глава держави.

Він додає, що "немає часу вислуховувати одну сторону, а потім іншу", адже, на його думку, ці сторони "не готові зустрічатися щодня — вони мають зустрічатися щогодини". Так Зеленський розповів це у контексті захисту українського неба на тлі недостатньої кількості протибалістичних засобів ППО.

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За словами Зеленського, наразі найбільшим викликом є ймовірна мобілізація РФ, бо Київ підрахував і розуміє, що в жовтні Україна може зіткнутися з понад пів мільйоном нових солдатів РФ. Тому потрібні нові кроки та новий підхід до залучення людей до лав ЗСУ.

"Можливо, не дуже швидкі й, звісно, ​​не радикальні. Але щоб знайти вирішення цього питання, мені потрібна єдність між цими двома інституціями [ЗСУ та Міноборони — ред]", – зауважив він.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Федоров відмовився від всіх пропозицій Зеленського. Ексміністр пояснив, що лише три посади в Україні дають можливість вплинути на хід війни.

Згодом стало відомо, що Федоров може стати радником міністра оборони Італії. Крозетто відзначив роль Федорова у технологічному зламі війни Росії проти України та заявив, що хотів би бачити таку людину в Італії.