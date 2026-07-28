Зеленський бачить лише Хмару: Федоров не повернеться на пост міністр оборони, — ЗМІ

Президент Володимир Зеленський, як пояснили обізнані джерела, відмовив Михайлу Федорову у призначенні його на пост глави Міноборони повторно, після відставки уряду. Адже команда колишнього глави оборонного відомства лишилась на місцях і вона продовжить роботу.

Співрозмовники "РБК-Україна" повідомили, що Михайлу Федорову пропонували інші посади, щоб погасити вуличні протести, але міністром оборони йому не бути. Втім на Банковій визнають, що не очікували протестів, через звільнення Федорова з посади.

"Удруге за два роки ми в'їхали в одну й ту саму стіну з прогресивною аудиторією", – сказав співрозмовник в оточенні Зеленського, маючи на увазі поточні "картонкові протести" проти звільнення Михайла Федорова та торішні – проти обмеження незалежності НАБУ і САП.

Але наразі питання повернення Федорова на пост очільника оборонного відомства навряд чи актуальне, оскільки Зеленський чітко бачить на цьому місці Євгена Хмару.

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"Якби Федорова хотіли повернути в команду, йому одразу щось запропонували б. А зараз ми розуміємо, що всі ці ідеї з віцепрем’єром та інше – це щоб погасити вуличні протести", – сказав інсайдер з оточення колишнього міністра оборони.

Протести в Україні тривають, але на Банковій чекають, що вони вщухнуть Фото: З відкритих джерел

На одну поступку протестувальникам президент усе ж пішов – зняв із посади головкома Олександра Сирського.

"Коли кажуть, що президент "забронзовів", то це взагалі не так. Але він вирішив відокремити зерно від полови. І він же почав не з протестувальниками консультуватися щодо нового головкома, а з топвійськовими", – сказав інсайдер.

В той час президент провів велику кількість зустрічей із командирами різних корпусів, і доручив кільком довіреним людям провести комплексний аналіз різних кандидатів, зібрати інформацію від їхніх колишніх і нинішніх колег, підлеглих, начальників тощо.

"Мені здається, це був один із найкращих – якщо не найкращий і найсистемніший – кадровий відбір, який ми робили. При цьому відсотків 95 людей сказали, що альтернативи Сирському за масштабом, досвідом, компетенціями немає. Але треба було показати війську нові підходи", – розповів один із тих, хто збирав "дос'є".

За його словами, саме Михайло Драпатий виявився "найближчим до так званого "другого вибору".

Утім, журналісти стверджують, що, у будь-якому разі, готовність президента "поступатися" чи "чути" має свої рамки: "Виконавши одну вимогу вулиці – прибравши Сирського – він явно не збирається виконувати іншу – повернути Федорова".

Протести тим часом тривають. У найближчу п'ятницю, якраз до повернення Зеленського з-за кордону, обговорюється навіть ідея зміни їхнього формату – замість статичного протесту на площі біля театру Франка провести ходу.

Протести хочуть вивести на ходу Фото: Фокус

Але загалом співрозмовники в президентській команді вважають, що з часом протести втихнуть.

"Їм треба буде переходити до системного підходу, просто так, "на вайбі", довго протестувати не вийде. Крім того, у протестів є сила, коли це все не перетворюється на Гайд-парк, а є одна потужна зрозуміла вимога, а не кожен вимагає щось своє, як із Кімом", – каже один із них.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував головну причину звільнення міністра оборони Михайла Федорова. За його словами, між ним і ексголовкомом ЗСУ Олександром Сирським не було комунікації.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Федоров відмовився від всіх пропозицій Зеленського. Ексміністр пояснив, що лише три посади в Україні дають можливість вплинути на хід війни.