Хмара замість Федорова: сьогодні подадуть кандидатури на глав Міноборони та МЗС, — нардепи

Президент Володимир Зеленський сьогодні може внести до Верховної Ради кандидатури Євгена Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги — на посаду глави МЗС. Голосування щодо них, імовірно, проведуть завтра на пленарному засіданні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Спочатку він зазначив, що на Погоджувальній раді подань на призначення міністрів немає, а чи відбудеться голосування цього тижня — невідомо. Згодом його джерела повідомили, що кандидатуру Хмари на посаду глави Міноборони можуть внести найближчим часом, можливо, вже сьогодні.

Пізніше Железняк повідомив, що на Погоджувальній раді оголосили про зустріч кандидатів із парламентськими фракціями сьогодні. За його даними, подання на Хмару та Сибігу внесуть сьогодні, а голосування за міністрів оборони та закордонних справ відбудеться завтра.

Також Железняк уточнив, що Євген Хмара піде на голосування вже не у статусі військового. Тому, за його словами, змінювати закон під його призначення не потрібно.

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Про це також заявив народний депутат Олексій Гончаренко. О 10:28 він повідомив, що за півтори години до засідання Верховної Ради подань президента на міністрів оборони та закордонних справ ще не було.

О 11:25 Гончаренко написав, що сьогодні очікується подання кандидатур Хмари та Сибіги. За його словами, Зеленський має внести їх до Ради сьогодні, а голосування планують провести завтра.

Таким чином, за повідомленнями обох нардепів, Федорова не планують повертати на посаду міністра оборони. Остаточне рішення щодо кандидатур Хмари та Сибіги має ухвалити Верховна Рада під час голосування.

Призначення Хмари

Напередодні Суспільне писало, що президент ще не вніс до Ради кандидатури на посади міністра оборони та глави МЗС, тому 18 серпня їхнє призначення не планували розглядати. За даними співрозмовників видання, у парламенті могло не вистачити голосів за чинного виконувача обов'язків міністра оборони Євгена Хмару.

Серед причин Суспільне називало те, що Хмара є чинним військовослужбовцем, тоді як за законом “Про національну безпеку України” міністр оборони має бути цивільною особою. Також видання повідомляло, що частина депутатів вимагала повернути на посаду Михайла Федорова.

Що відомо про відставку Федорова

15 липня Верховна Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра оборони. За інформацією ЗМІ, однією з причин кадрового рішення стали розбіжності між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни та забезпечення українського війська.

Наступного дня після звільнення Федорова в різних містах України почалися акції на його підтримку. Люди виходили на вулиці з картонними плакатами, вимагаючи повернути його на посаду. Протестні акції тривали понад два тижні, зокрема 31 липня ходи відбулися в Києві, Львові, Дніпрі та інших містах.

Після відставки Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що бачить Федорова у своїй команді, та пропонував йому інші посади. За даними ЗМІ, серед них були посада прем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра з технологічного розвитку та віцепрем'єр-міністра з військових новацій. Водночас Федоров заявляв, що готовий повернутися до влади лише у статусі міністра оборони.

Раніше також повідомлялося, що Зеленський не планує повторно призначати Федорова главою Міноборони, попри протести на його підтримку. За даними джерел "РБК-Україна", президент бачить на цій посаді Євгена Хмару.