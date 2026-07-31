"Нам не смішно": у Києві, Львові, Дніпрі почались масштабні акції на підтримку Федорова (відео)

О 19 год 31 липня у Києві, Львів, Дніпрі, в інших містах, почалась протестна хода на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова, розповіли медіа. На відео з місця подій показали масовий захід, на який зібралась не одна сотня людей різного віку — є молодь, є учасники старшого віку, чоловіки та жінки. Гасла, які вигукують люди, стосуються боротьби з корупцією, реформ у міністерстві оборони та повернення Федорова на посаду.

У Києві орієнтовна кількість учасників протестної ходи за Федорова та реформи — близько тисячі, ідеться у репортажі медіа "Київ24". Згідно з задумом організаторів, натовп з картонками пройде від бульвару Шевченка до площі Франка. Крім Києва, аналогічні заходи відбуваються у Дніпрі, Львові та інших українських містах. Фокус зібрав інформацію про акцію протесту 31 липня — про зібрання, яке у різних масштабах повторювалось щодня з 16 липня, коли Федорова відправили у відставку.

Медіа опублікували кадри з площі Шевченка, яку повністю заповнили учасники акції. Люди тримають картонки з різними гаслами. На одних картонах — слова на підтримку Федорова. Також є критика поточної ситуації в країні, яку описують словами "це дно", "досить слухати придворних крадіїв", "нам не смішно" тощо. Згідно з задумом організаторів київської акції, попереду колони їде автомобіль, з якого вигукуються гасла. Колоні рухається спеціальною виділеною смугою, а за машиною — люди, які несуть 25-метровий прапор України.

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Відставка Федорова — деталі акцій протесту 31 липня

Один з організаторів протесту, волонтер та громадський активіст Дмитро Козятинський, розповів про правила проведення акції, яких варто дотримуватись учасникам. Серед іншого, пояснюється, що слід робити у випадку повітряної тривоги — іти до найближчого укриття.

Відставка Федорова — Козятинський про акції протесту 31 липня Фото: Скриншот

На протесту ходу за Федорова відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла, яка відзначила велику кількість учасників. На фото та в відео — колона, яка розтягнулась на десятки метрів, та машини, які проїжджають поруч та сигналять на знак підтримки.

"Влада це народ. Масштаб. Масштаб", — написала нардепка, публікуючи фото з місця подій.

Відставка Федорова — колона на акції протесту у Києві 31 липня Фото: Скриншот

Волонтер Сергій Стерненко зауважив, що мітинги на підтримку Федорова відбуваються не лише у Києві, Львові чи Дніпрі: люди зібрались у Вінниці, Рівному, Харкові, Чернівцях, Запоріжжя, Одесі. Також зауважується, що серед гасел — звернення до влади про те, що ваші помилки вартують життя". О 21 год волонтер написав, що колона підійшла до площі Франка і на майданчику збирається все більше людей.

Зазначимо, Фокус писав про відставку Федорова та про мітинги на його підтримку. Акції протесту почались у день звільнення, коли піл час пресконференції ексглава міноборони розповів про досягнення і про проблеми з Генштабом та тодішнім головнокомандувачем Олександром Сирським. 17 липня протести за Федорова захопили навіть Atlas Festival: на вулиці та площі вийшли сотні українців.

Нагадуємо, 29 липня з'явилось нове інтерв'ю Федорова, у якому він розповів про причини звільнення з міністерства оборони.