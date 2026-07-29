Федоров розповів про справжню причину відставки, і це не Сирський (відео)

Ексміністр оборони Михайло Федоров пояснив, у чому насправді полягала проблема, яка призвела до його відставки. Зі слів Федорова, не ішлося про суперечки з конкретними людьми чи інституціями. Причина полягала у "інституційному та світоглядному конфлікті". Що розповів колишній міністр оборони та за яких умов повернеться в уряд?

Федоров дав нове інтерв'ю медіа "Українська правда", яке з'явилось на YouTube-каналі увечері 29 липня. Окрім ситуації в Міноборони, колишній посадовець розповів про своє бачення трансформації армії, про особливості єБалів та державних закупівель, про реформу армії та системи мобілізації. Зі слів Федоров, він повернеться на посаду міністра оборони, коли матиме повноваження для проведення реальної реформи.

Відставка Федорова — інтерв'ю про ситуацію з Генштабом та Сирським

Експосадовець відповів на низку питань від журналістів щодо причин звільнення. Серед іншого, він зауважив, що з початку квітня відчув тиск на себе та свою команду: наприклад, почалась активність правоохоронців.

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"Це причина, яка пов'язана з закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати саме процеси в цьому напрямку, я думаю, це викликало велике незадоволення у багатьох людей", — сказав він.

Федоров відмовився називати прізвища людей, дотичних до проблем в Міноборони та до лобістів збройних компаній, які тисли на чиновників. При цьому журналісти згадали ім'я очільника фракції "Слуг народу" у Верховній Раді, але експосадовець на це не відреагував.

Представники медіа нагадали, що президент України говорив про "конфлікт між Міноборони та Генштабом", і поцікавились, "чи заважав керованості армії цей конфлікт". Федоров сказав, що не мав особистого конфлікту з тодішнім головкомом Олександром Сирським: їхнє протистояння мало іншу природу.

"Це більше світоглядний конфлікт. У нас був більш інституційний конфлікт щодо реалізації візії, плюс культурний конфлікт, тому що потрібно давати свободу молодим лідерам, потрібно швидше приймати рішення, потрібно закінчувати там певні реформи, які почалися і так далі. Тому це більше конфлікт інституцій", — сказав Федоров.

Відставка Федорова — деталі

Зазначимо, відставка Федорова відбулась 16 липня, після затвердження нового глави уряду Сергія Корецького. Після цього в Україні почались акції протести на підтримку колишнього міністра оборони: люди вимагали, щоб йому повернули посаду, і при цьому критикували та вимагали відставки тодішнього головнокомандувача Олександра Сирського.

Президент України призначав в.о. міністра оборон — ним став тепер вже колишній в.о. глави СБУ Євген Хмара. Паралельно з'явилось рішення про відставку Сирського та про призначення нового головкома генерал-майора Михайла Драпатого. Разом з тим глава держави інформував, що веде переговори з Федоровим щодо майбутньої роботи. У якийсь момент була інформація, що є якісь просування та "діалог", але врешті з'ясувалось, що ексміністр відмовився від усіх посад. Михайло Федоров пояснив, що в Україні є лише три посади, на яких є можливість впливати на перебіг війни: одна з них — це міністр оборони, і він згодний лише на цю посаду.

Нагадуємо, у липні стало відомо про пропозицію від міністра оборони Італії, який запропонував нову посаду Михайлу Федорову.