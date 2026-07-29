Федоров рассказал о настоящей причине отставки, и это не Сырский (видео)

Бывший министр обороны Михаил Федоров объяснил, в чем на самом деле заключалась проблема, приведшая к его отставке. По словам Федорова, речь не шла о спорах с конкретными людьми или институтами. Причина заключалась в "институциональном и мировоззренческом конфликте". Что рассказал бывший министр обороны и при каких условиях вернется в правительство?

Федоров дал новое интервью СМИ "Украинская правда", которое появилось на YouTube-канале вечером 29 июля. Помимо ситуации в Минобороны, бывший чиновник рассказал о своем видении трансформации армии, об особенностях е-балов и государственных закупок, о реформе армии и системы мобилизации. По словам Федорова, он вернется на пост министра обороны, когда получит полномочия для проведения реальной реформы.

Отставка Федорова — интервью о ситуации с Генштабом и Сырским

Бывший чиновник ответил на ряд вопросов журналистов о причинах увольнения. Среди прочего он отметил, что с начала апреля почувствовал давление на себя и свою команду: например, началась активность правоохранительных органов.

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"Это причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать именно процессы в этом направлении; я думаю, это вызвало большое недовольство у многих людей", — сказал он.

Федоров отказался называть фамилии людей, причастных к проблемам в Минобороны, а также лоббистов оружейных компаний, которые оказывали давление на чиновников. При этом журналисты упомянули имя главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде, но бывший чиновник на это не отреагировал.

Представители СМИ напомнили, что президент Украины говорил о "конфликте между Минобороны и Генштабом", и поинтересовались, "не мешал ли этот конфликт управлению армией". Федоров сказал, что у него не было личного конфликта с тогдашним главнокомандующим Александром Сырским: их противостояние имело иную природу.

"Это скорее мировоззренческий конфликт. У нас был скорее институциональный конфликт, связанный с реализацией видения, плюс культурный конфликт, потому что нужно давать свободу молодым лидерам, нужно быстрее принимать решения, нужно доводить до конца начатые реформы и так далее. Поэтому это скорее конфликт институтов", — сказал Федоров.

Отставка Федорова — подробности

Отметим, что отставка Федорова состоялась 16 июля, после утверждения нового главы правительства Сергея Корецкого. После этого в Украине начались акции протеста в поддержку бывшего министра обороны: люди требовали, чтобы ему вернули должность, и при этом критиковали и требовали отставки тогдашнего главнокомандующего Александра Сырского.

Президент Украины назначил и.о. министра обороны — им стал теперь уже бывший и.о. главы СБУ Евгений Хмара. Параллельно было принято решение об отставке Сырского и о назначении нового главнокомандующего генерал-майора Михаила Драпатого. Вместе с тем глава государства сообщил, что ведет переговоры с Федоровым относительно будущей работы. В какой-то момент появилась информация о том, что наблюдается определенный прогресс и идет "диалог", но в итоге выяснилось, что экс-министр отказался от всех должностей. Михаил Федоров пояснил, что в Украине есть лишь три должности, с которых можно влиять на ход войны: одна из них — это министр обороны, и он согласен только на эту должность.

Напоминаем, что в июле стало известно о предложении министра обороны Италии, который предложил Михаилу Федорову новую должность.