"Нам не смешно": в Киеве, Львове, Днепре начались масштабные акции в поддержку Федорова (видео)

В 19 часов 31 июля в Киеве, Львове, Днепре, в других городах, началось протестное шествие в поддержку эксминистра обороны Михаила Федорова, рассказали медиа. На видео с места событий показали массовое мероприятие, на которое собралась не одна сотня людей всех возрастов — есть молодежь, есть участники постарше, мужчины и женщины. Лозунги, выкрикиваемые людьми, касаются борьбы с коррупцией, реформ в министерстве обороны и возвращения Федорова на должность.

В Киеве ориентировочное количество участников протестного шествия при Федорове и реформы — около тысячи, говорится в репортаже медиа "Киев24". Согласно замыслу организаторов, толпа с картонками пройдет от бульвара Шевченко до площади Франко. Кроме Киева, аналогичные мероприятия проходят в Днепре, Львове и других украинских городах. Фокус собрал информацию об акции протеста 31 июля – о собрании, которое в разных масштабах повторялось ежедневно с 16 июля, когда Федорова отправили в отставку.

Медиа опубликовали кадры с площади Шевченко, полностью заполненной участниками акции. Люди, держа картонки с различными лозунгами. На одних картонах – слова в поддержку Федорова. Также есть критика текущей ситуации в стране, которую описывают словами "это дно", "достаточно слушать придворных воров", "нам не смешно" и т.д. Согласно замыслу организаторов киевской акции, впереди колонны едет автомобиль, из которого выкрикиваются лозунги. Колонна движется специальной выделенной полосой, а за машиной — люди, несущие 25-метровый флаг Украины.

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Отставка Федорова — детали акций протеста 31 июля

Один из организаторов протеста, волонтер и общественный активист Дмитрий Козятинский, рассказал о правилах проведения акции, которых следует придерживаться участникам. Среди прочего объясняется, что следует делать в случае воздушной тревоги — идти к ближайшему укрытию.

Отставка Федорова — Козятинский об акции протеста в Киеве 31 июля Фото: Скриншот

На протест шествия за Федорова отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая, которая отметила большое количество участников. На фото и в видео — колонна, растянувшаяся на десятки метров, и проезжающие мимо машины, сигналящие в знак поддержки.

"Власть это народ. Масштаб. Масштаб", — написала нардепка, публикуя фото с места событий.

Отставка Федорова — колона на акции протеста в Киеве 31 июля Фото: Скриншот

Волонтер Сергей Стерненко отметил, что митинги в поддержку Федорова проходят не только в Киеве, Львове или Днепре: люди собрались в Виннице, Ровно, Харькове, Черновцах, Запорожье, Одессе. Также отмечается, что среди лозунгов — обращение к власти о том, что ваши ошибки стоят жизни". В 21 час волонтер написал, что колонна подошла к площади Франко и на площадке собирается все больше людей.

Отметим, Фокус писал об отставке Федорова и митингах в его поддержку. Акции протеста начались в день увольнения, когда во время пресс-конференции эксглава минобороны рассказал о достижениях и проблемах с Генштабом и тогдашним главнокомандующим Александром Сырским. 17 июля протесты за Федорова захватили даже Atlas Festival: на улицы и площади вышли сотни украинцев.

Напомним, 29 июля появилось новое интервью Федорова, в котором он рассказал о причинах увольнения из министерства обороны.