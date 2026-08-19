НАБУ проводит обыски у заместительницы Буданова: в чем ее подозревают, — Гончаренко

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную спецоперацию по разоблачению преступной организации, к деятельности которой могут быть причастны действующий и бывший народные депутаты Украины. Среди участников организации также фигурируют высокопоставленные должностные лица Офиса Президента Украины и другие лица.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, правоохранительные органы проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины.

По данным НАБУ, к деятельности этой организации были привлечены высокопоставленные чиновники Офиса Президента Украины, а также другие лица. На данный момент правоохранительные органы не разглашают подробности спецоперации и обстоятельства возможных правонарушений.

В НАБУ отметили, что дополнительная информация о проведенных следственных действиях и раскрытой схеме будет обнародована позже.

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В то же время на информацию НАБУ отреагировал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. В своих сообщениях он намекнул, что разоблачение может касаться действующего парламентария из бывшей "ОПЗЖ", которого он назвал известным застройщиком, а также заместителя руководителя Офиса Президента.

По словам Железняка, речь идет не о представителе фракции "Слуга народа", хотя именно сейчас в ней продолжаются обсуждения кандидатур на должности двух министров. В то же время депутат отметил, что информация о возможной причастности заместителя главы ОП стала для него "очень неожиданной".

Более того, как уточнил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, в настоящее время проводятся обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Ранее Фокус сообщал , что НАБУ продолжает расследование дела бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, в рамках которого может быть предъявлено новое подозрение. По данным журналистов, речь идет о возможном незаконном обогащении, а не только о расследовании в отношении кооператива "Династия" и 460 млн грн.

Кроме того, 18 августа народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин и Остап Шипайло подали заявления о сложении депутатских полномочий. Жупанин объяснил свое решение желанием применить на практике опыт, накопленный в энергетической сфере, в преддверии сложной зимы, тогда как Шипайло пока не прокомментировал свой шаг.