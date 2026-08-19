"Відкрито співпрацюю": народний депутат Столар підтвердив обшуки НАБУ

Народний депутат Верховної Ради України VI ("Партія регіонів") та IX (ОПЗЖ) скликань Вадим Столар підтвердив обшуки НАБУ.

Парламентарій повідомив у Facebook, що детективи Національного антикорупційного бюро зараз проводять обшуки в його будинку.

"Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю", — написав він.

О 8:45 НАБУ опублікувало інформацію про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

Офіційні органи не називали імен фігурантів, проте народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що наразі проводяться обшуки у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої.

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Серед фігурантів — також уже згаданий народний депутат Вадим Столар та екс-народний депутат Максим Микитась.

Також НАБУ та САП проводять обшуки в офісі Sense Bank, територія навколо будівлі перекрита. У НАБУ нібито вже давно були підстави для розслідування щодо народного депутата та забудовника Вадима Столара.

Згодом подібні новини можуть з’явитися щодо ще одного чиновника ОП — Віктора Микити, який фігурує в іншому розслідуванні НАБУ.

Нагадаємо, що НАБУ продовжує розслідування справи колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. У рамках цього провадження може бути висунуто нову підозру.

Також повідомлялося, що Вадим Столар фігурував у справі, порушеній Державним бюро розслідувань у серпні 2022 року, щодо незаконного виїзду українських високопосадовців за кордон