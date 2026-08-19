"Откровенно сотрудничаю": нардеп Столар подтвердил обыски НАБУ

Народный депутат Верховной Рады Украины VI ("Партия регионов") и IX (ОПЗЖ) созывов Вадим Столар подтвердил обыски НАБУ.

Парламентарий сообщил в Facebook, что детективы национального антикоррупционного бюро сейчас проводят обыски у него дома.

"Я откровенно сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю", — написал он.

В 8:45 НАБУ опубликовало информацию о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц.

Официальные органы имен фигурантов не называли, однако народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что в настоящее время проводятся обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

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Среди фигурантов также уже упомянутый народный депутат Вадим Столар и экс-народный депутат Максим Микитась.

Также НАБУ и САП проводят обыски в офисе Sense Bank, территория вокруг здания перекрыта.У НАБУ якобы уже давно были основания для расследования в отношении народного депутата и застройщика Вадима Столара.

Впоследствии аналогичные новости могут появиться в отношении еще одного чиновника ОП — Виктора Микиты, который фигурирует в другом расследовании НАБУ.

Напомним, НАБУ продолжает расследование дела бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. В рамках данного производства может быть предъявлено новое подозрение.

Также сообщалось, что Вадим Столар фигурировал в деле, возбужденном Государственным бюро расследований в августе 2022 года, по факту незаконного выезда украинских топ-чиновников за границу