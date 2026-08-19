Обыски НАБУ у нардепов и в ОП: детективы оцепили Sense Bank (фото)

НАБУ и САП проводят обыски в офисе Sense Bank, территория вокруг здания перекрыта. Следственные действия связаны с делом, в котором фигурируют народные депутаты и должностные лица Офиса президента.

Об этом сообщили в Telegram-канале Ukraine Context.

По его информации, в настоящее время в Sense Bank проводятся обыски НАБУ и САП, а территория вокруг офиса банка полностью перекрыта.

По информации Ukraine Context, у НАБУ якобы уже давно были основания для расследования в отношении народного депутата и застройщика Вадима Столара. Также в поле зрения антикоррупционного бюро, по данным канала, находится Ирина Мудра, а впоследствии аналогичные новости могут появиться в отношении ещё одного чиновника ОП — Виктора Микиты, который фигурирует в другом расследовании НАБУ.

Отдельно в Ukraine Context сообщили, что экс-депутат Максим Микитас, который давно дружил со Столаром и Мудрой, якобы выступил в этом деле в роли "торпеды". По данным канала, он записал и зафиксировал их разговоры, а впоследствии передал материалы НАБУ, фигурантом расследований которого еще недавно был он сам. Также Микитась, согласно этой информации, записывал разговоры с другими народными депутатами-застройщиками и депутатами, избранными в киевских округах.

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Кроме того, по данным канала, в властных кругах действия НАБУ расцениваются как скоординированная поддержка последних шагов Михаила Федорова и попытка повлиять на голосование по назначению Евгения Хмары министром обороны. Результат голосования, по данным канала, должен стать известен в Верховной Раде в течение нескольких часов.

Подробности постановления об обысках

Об этом также заявил народный депутат Алексей Гончаренко. Сначала он сообщил, что обыски проходят у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой, а затем уточнил: "Обыски НАБУ связаны с Sense Bank и внесением залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко".

На фотографии судебного постановления, обнародованного Гончаренко, указано, что детектив НАБУ Андрей Квакауша просил разрешить обыск квартиры в Киеве. Суд выдал разрешение на проведение обыска в рамках уголовного производства от 18 февраля 2026 года.

Судебное постановление Фото: Алексей Гончаренко / Telegram Судебное постановление по делу Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

В постановлении речь идет об обыске электронных информационных систем, ноутбуков, флеш-накопителей, планшетов и другой техники, а также мобильных телефонов и SIM-карт. Среди лиц, в отношении которых могли искать переписку и информацию о финансовых операциях, в документе упомянуты Максим Микитась, Валентин Елизаров, Никита Тарковский, Николай Гладишенко, Алексей Ступак и должностные лица АО "Сенс Банк".

Ранее НАБУ сообщило о масштабной спецоперации НАБУ и САП по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов. По данным бюро, к её деятельности могли быть привлечены высокопоставленные чиновники Офиса президента и другие лица.

В НАБУ отметили, что подробности спецоперации и обстоятельства возможных правонарушений пока не разглашаются. Дополнительную информацию о проведенных следственных действиях и раскрытой схеме обещают обнародовать позже.

Народный депутат Ярослав Железняк высказал предположение, что дело может касаться действующего парламентария из бывшей партии "ОПЗЖ", которого он назвал известным застройщиком, а также заместителя главы Офиса президента. По его словам, речь идет не о представителе партии "Слуга народа".

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