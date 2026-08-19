Обшуки НАБУ у нардепів та в ОП: детективи оточили Sense Bank (фото)

НАБУ і САП проводять обшуки в офісі Sense Bank, територію навколо будівлі перекрили. Слідчі дії пов’язані зі справою, у якій фігурують нардепи та посадовці Офісу президента.

Про це повідомили у Telegram-каналі Ukraine Context.

За його інформацією, зараз у Sense Bank проходять обшуки НАБУ і САП, а територія навколо офісу банку повністю перекрита.

За інформацією Ukraine Context, у НАБУ нібито давно були підстави для роботи щодо нардепа-забудовника Вадима Столара. Також у полі зору антикорупційного бюро, за даними каналу, перебуває Ірина Мудра, а згодом аналогічні новини можуть з’явитися щодо ще одного посадовця ОП — Віктора Микити, який фігурує в іншому провадженні НАБУ.

Окремо у Ukraine Context повідомили, що екснардеп Максим Микитась, який давно товаришував зі Столаром і Мудрою, нібито виступив у справі в ролі “торпеди”. За даними каналу, він записав і зафіксував їхні розмови, а згодом передав матеріали НАБУ, фігурантом проваджень якого ще нещодавно був сам. Також Микитась, за цією інформацією, записував розмови з іншими нардепами-забудовниками та депутатами, обраними у київських округах.

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Також, за даними каналу, у владних колах дії НАБУ розцінюють як скоординовану підтримку останніх кроків Михайла Федорова та спробу вплинути на голосування щодо призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Результат голосування, за даними каналу, має стати відомим у Верховній Раді протягом кількох годин.

Деталі ухвали про обшуки

Про це також заявив народний депутат Олексій Гончаренко. Спочатку він повідомив, що обшуки проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, а згодом уточнив: “Обшуки НАБУ повʼязані з Sense Bank та внесенням застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка”.

На фото судової ухвали, оприлюдненої Гончаренком, зазначено, що детектив НАБУ Андрій Квакауша просив дозволити обшук квартири в Києві. Суд надав дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження від 18 лютого 2026 року.

Судова ухвала Фото: Олексій Гончаренко / Telegram Судова ухвала у справі Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

В ухвалі йдеться про пошук електронних інформаційних систем, ноутбуків, флеш-накопичувачів, планшетів та іншої техніки, а також мобільних телефонів і SIM-карт. Серед осіб, щодо яких могли шукати листування та інформацію про фінансові операції, у документі згадані Максим Микитась, Валентин Єлізаров, Микита Тарковський, Микола Гладишенко, Олексій Ступак та службові особи АТ “Сенс Банк”.

Раніше НАБУ заявило про масштабну спецоперацію НАБУ і САП із викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. За даними бюро, до її діяльності могли бути залучені високопосадовці Офісу президента та інші особи.

У НАБУ зазначили, що деталі спецоперації та обставини можливих правопорушень поки не розголошують. Додаткову інформацію про проведені слідчі дії та викриту схему обіцяють оприлюднити згодом.

Народний депутат Ярослав Железняк припустив, що справа може стосуватися чинного парламентаря з колишньої ОПЗЖ, якого він назвав відомим забудовником, а також заступника керівника Офісу президента. За його словами, йдеться не про представника “Слуги народу”.

Раніше Фокус повідомляв, що НАБУ продовжує розслідувати справу колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У межах провадження може з’явитися нова підозра — йдеться про можливе незаконне збагачення, а не лише про справу щодо кооперативу “Династія” та 460 млн грн.