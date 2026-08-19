Ірину Мудру звільнили з посади заступника керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ він підписав 19 серпня 2026 року.

Про це йдеться в указі президента №734/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Документ передбачає звільнення Ірини Романівни Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента України.

Указ набув чинності 19 серпня 2026 року. Інших деталей щодо причин звільнення в документі не зазначено.

Ймовірна причина звільнення

19 серпня, у день звільнення Мудрої, НАБУ та САП проводили спецоперацію у справі про можливу злочинну організацію, до якої, за даними ЗМІ, могли бути причетні народні депутати та високопосадовці Офісу президента. Джерела ZN.UA повідомили, що серед можливих фігурантів справи була Ірина Мудра, а також нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась. Також у справі, за даними видання, фігурували чиновники Міністерства юстиції та представники Sense Bank.

Відео дня

Водночас офіційно НАБУ та САП не називали імен фігурантів і не повідомляли про роль Мудрої у справі. Тому її звільнення на тлі цієї спецоперації може розглядатися як ймовірно пов’язане з нею, але прямого підтвердження причини в указі президента немає.

Що відомо про Ірину Мудру

Ірина Мудра має педагогічну та юридичну освіту, а також ступінь MBA Київської школи економіки.

Мудра тривалий час працювала у банківському секторі. З 2015 року вона обіймала керівні посади в “Ощадбанку”, зокрема очолювала департамент комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог.

У травні 2022 року Мудру призначили заступницею міністра юстиції України. На цій посаді вона займалася, зокрема, питаннями міжнародного права, санкцій та механізмів притягнення Росії до відповідальності.

29 березня 2024 року Володимир Зеленський призначив Мудру заступницею керівника Офісу президента.

Раніше НАБУ та САП заявили про масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації. За даними правоохоронців, до неї можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента.

Згодом нардеп Ярослав Железняк натякнув на можливу причетність до справи депутата з колишньої “ОПЗЖ” та заступника керівника ОП. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що обшуки проводять у Ірини Мудрої.

Також Фокус повідомляв, що НАБУ продовжує розслідування справи колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За даними журналістів, у межах цього провадження може з’явитися нова підозра у можливому незаконному збагаченні. Йдеться не лише про розслідування щодо кооперативу “Династія”.