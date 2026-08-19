НАБУ прийшло з обшуками до Мудрої: у справі також фігурують ексдепутат та нардеп із "ОПЗЖ", — ЗМІ

НАБУ та САП 19 серпня проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, до якої, за даними правоохоронців, можуть бути причетні народні депутати та високопосадовці Офісу президента. Серед фігурантів операції, за інформацією джерел, — заступниця голови ОП Ірина Мудра, нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

Як повідомили джерела ZN.UA у правоохоронних органах, операція НАБУ та САП стосується заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, народного депутата із колишньої "ОПЗЖ" Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася. Також, за словами співрозмовників, у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс Банку".

Водночас у повідомленні НАБУ та САП імена фігурантів не розкривали. Також правоохоронні органи поки не повідомляли публічно всіх деталей справи та ролі кожного з можливих фігурантів.

Крім того, НАБУ опублікувало коротке відео з фрагментами аудіозаписів. На них чути розмову, під час якої співрозмовники обговорюють дітей та їхнє навчання, а також можливе оформлення певних активів на дітей. В іншій частині запису йдеться про можливу поїздку до Офісу президента у разі реалізації згаданого плану.

Відео дня

Водночас наразі невідомо, кому саме належать голоси на записах. Відео на YouTube-каналі НАБУ підписане як "Операція: "Форест Гамп"".

Раніше НАБУ та САП повідомили про масштабну спецоперацію із викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати та високопосадовці Офісу президента. Згодом нардеп Ярослав Железняк натякнув на можливу причетність депутата з колишньої "ОПЗЖ" та заступника керівника ОП, а Олексій Гончаренко заявив, що обшуки проходять у Ірини Мудрої.

Також Фокус писав, що НАБУ продовжує розслідування справи колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, у межах якої може з’явитися нова підозра. За даними журналістів, йдеться про можливе незаконне збагачення, а не лише про розслідування щодо кооперативу "Династія".