НАБУ пришло с обысками к Мудрой: в деле также фигурируют экс-депутат и нардеп из "ОПЗЖ", — СМИ

19 августа НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, к которой, по данным правоохранительных органов, могут быть причастны народные депутаты и высокопоставленные чиновники Офиса президента. Среди фигурантов операции, по информации источников, — заместитель главы ОП Ирина Мудра, народный депутат Вадим Столар и экс-народный депутат Максим Микитась.

Как сообщили ZN.UA источники в правоохранительных органах, операция НАБУ и САП касается заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой, народного депутата от бывшей партии "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Кроме того, по словам собеседников, в деле фигурируют чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банка".

В то же время в сообщении НАБУ и САП имена фигурантов не раскрывались. Кроме того, правоохранительные органы пока не обнародовали все детали дела и роль каждого из возможных фигурантов.

Кроме того, НАБУ опубликовало короткое видео с фрагментами аудиозаписей. На них слышен разговор, в ходе которого собеседники обсуждают детей и их обучение, а также возможное оформление определенных активов на детей. В другой части записи речь идет о возможной поездке в Офис президента в случае реализации упомянутого плана.

Відео дня

В то же время пока неизвестно, кому именно принадлежат голоса на записях. Видео на YouTube-канале НАБУ подписано как "Операция: "Форест Гамп“".

Ранее НАБУ и САП сообщили о масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, к которой могут быть причастны действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники Офиса президента. Впоследствии нардеп Ярослав Железняк намекнул на возможную причастность депутата из бывшей партии "ОПЗЖ" и заместителя главы ОП, а Алексей Гончаренко заявил, что обыски проходят у Ирины Мудрой.

Также Фокус писал, что НАБУ продолжает расследование дела бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, в рамках которого может быть предъявлено новое подозрение. По данным журналистов, речь идет о возможном незаконном обогащении, а не только о расследовании в отношении кооператива "Династия".