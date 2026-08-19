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Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ирину Мудру от должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ он подписал 19 августа 2026 года.
Об этом говорится в указе президента № 734/2026, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Документ предусматривает увольнение Ирины Романовны Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.
Указ вступил в силу 19 августа 2026 года. Других подробностей о причинах увольнения в документе не указано.
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